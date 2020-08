Novinári, ktorí odišli z maďarského Indexu, pripravujú nové médium

Desiatky novinárov zo serveru Index.hu podali výpoveď.

3. aug 2020 o 13:14 TASR

BUDAPEŠŤ. Novinári odchádzajúci po nezhode s vedením z najväčšieho maďarského spravodajského servera Index.hu na Facebooku naznačili, že chystajú novú spravodajskú webstránku.

Uviedol to v pondelok spravodajský portál Menedzsment Fórum (mfor.hu).

Odchádzajúca redakcia na spoločenskej sieti zverejnila iba toľko, že internetový server "Bude iný!". Podľa Menedzsment Fórumu je to odkaz na pôvodný slogan Indexu, že "Iný neexistuje!"

Pôvodný server Index.hu zostal zachovaný, už má obsadenú aj funkciu zástupcu šéfredaktora a prijímajú nových redaktorov, poznamenal mfor.hu, podľa ktorého však spôsob analytického nazerania na realitu, na aký si počas uplynulých 20 rokov zvykla podstatná časť čitateľov, odchodom členov pôvodnej redakcie zaniká.

Obavy má aj podpredsedníčka eurokomisie

Vedenie redakcie Index.hu dňa 24. júla oznámilo, že viacerí členovia vedenia a vyše 60 z 90 novinárov podalo výpoveď po tom, čo sa nepodarilo dosiahnuť dohodu s vedením vydavateľstva o osude prepusteného šéfredaktora Szabolcsa Dullu.

"Roky sme zdôrazňovali, že podmienkou nezávislosti servera je nezasahovanie do obsahu článkov a nezasahovanie do personálneho zloženia redakcie či jej výstavby zvonka. Dullovým prepustením bola porušená druhá podmienka. Je to jednoznačný zásah do zloženia redakcie, čo nemôžme vnímať inak než ako pokus o otvorený nátlak," píše sa vo vyhlásení odchádzajúcich členov redakcie.

Dull v júni hovoril o vonkajších tlakoch, ktoré by mohli smerovať k ukončeniu činnosti ním vedenej redakcie.

Obavy z vývoja situácie okolo Indexu.hu vyjadrila aj podpredsedníčka Európskej komisie pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová.

Maďarský úrad vlády pre spravodajský server Politico.eu v tejto súvislosti uviedol, že k záležitostiam týkajúcim sa mediálneho trhu sa nebude vyjadrovať.

Reportéri bez hraníc kritizovali kontrolu médií

Organizácia Reportéri bez hraníc koncom vlaňajška zverejnila správu založenú na záveroch medzinárodnej misie na monitorovanie slobody tlače. Konštatovalo sa v nej, že úroveň kontroly médií v Maďarsku nemá obdobu v žiadnom členskom štáte Európskej únie.

V správe sa píše, že v Maďarsku došlo k dramatickému úpadku slobody tlače. Na umlčanie kritiky médií vláda využila celý rad dobre pripravených metód vrátane nákupu médií, vynútenej likvidácie titulov, kontroly riadenia nezávislých médií a ohováračských kampaní proti kritickým reportérom.