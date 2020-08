EÚ zaistila tristo miliónov dávok potenciálnej vakcíny od Sanofi

Členské štáty si budú môcť vakcínu kúpiť, keď sa dokáže, že je bezpečná a efektívna.

1. aug 2020 o 12:45 SITA

BRATISLAVA. Európska únia (EÚ) sa dohodla s francúzskou farmaceutickou spoločnosťou Sanofi na zabezpečení 300 miliónov dávok potenciálnej vakcíny proti novému koronavírusu.

Dohoda umožní všetkým 27 členským štátom EÚ kúpiť vakcínu, keď sa dokáže, že je bezpečná a efektívna.

V piatok o tom informovala Európska komisia (EK), na ktorú sa odvoláva spravodajský portál DW.

Sanofi je jednou z viacerých firiem, na ktoré sa EÚ plánuje obrátiť v súvislosti s vakcínami. Predsedníčka EK Ursula von der Leyen sa v piatok vyjadrila, že

"Európa investuje do diverzifikovaného portfólia sľubných vakcín založených na rôznych typoch technológií", čo zvyšuje "naše šance na rýchle získanie účinného lieku proti vírusu". EK chce uzavrieť dohody až so šiestimi farmaceutickými spoločnosťami.



Sanofi vyvíja potenciálnu vakcínu v spolupráci s britskou farmaceutickou spoločnosťou GlaxoSmithKline (GSK).

Firmy chcú skombinovať antigén vyvinutý v Sanofi, ktorý stimuluje tvorbu protilátok, s adjuvantnou technológiou GSK, ktorá posilňuje imunitnú odpoveď vyvolanú vakcínou.

Spoločnosti v spoločnom vyhlásení uviedli, že vakcíny by vyrábali v európskych štátoch vrátane Francúzska, Belgicka, Nemecka a Talianska. Klinické testy by podľa nich mohli začať v septembri a štúdia v rámci tretej fázy by sa mohla uskutočniť do konca roka.



Sanofi a GSK sa v súvislosti s vakcínou dohodli aj so Spojenými štátmi, ktoré im na jej vývoj a výrobu dajú 2,1 miliardy dolárov ( v prepočte vyše 1,7 miliardy eur). Dohoda zabezpečuje USA 100 miliónov dávok a dáva vláde možnosť kúpiť dodatočných 500 miliónov.

Viac ako polovica z peňazí od americkej vlády pripadne na ďalší vývoj vakcíny, vrátane klinických testov, a financie tiež poputujú na posilnenie výrobných kapacít v USA, vysvetlili firmy.