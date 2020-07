Policajta, ktorý v roku 2014 zastrelil Michaela Browna, neobvinia

Zabitie tínedžera viedlo ku vzniku hnutia Black Lives Matter.

31. júl 2020 o 21:44 SITA

BRATISLAVA. Prokuratúra v americkom meste St. Louis rozhodla, že nevznesie obvinenia voči bývalému policajtovi, ktorý v roku 2014 zastrelil čierneho tínedžera. Informuje o tom spravodajský portál BBC.



Zabitie Michaela Browna vo Fergusone vtedy vyvolalo celonárodné protesty a viedlo aj ku vzniku hnutia Black Lives Matter. V súčasnosti pritom Spojenými štátmi opäť zmietajú protesty proti rasizmu a policajnej brutalite, ktoré vyvolala májová smrť Georgea Floyda v rukách minneapoliskej polície.

Päť mesiacov trvajúce opätovné vyšetrovanie prípadu Michaela Browna podľa prokuratúry neprinieslo dostatok dôkazov na vznesenie obvinení z vraždy alebo zabitia voči bývalému policajtovi Darrenovi Wilsonovi.

Ministerstvo spravodlivosti v roku 2015 konštatovalo, že strieľal v sebaobrane.



"Môžeme bez dôvodných pochybností dokázať, že sa stal zločin? Odpoveď je nie," skonštatoval počas tlačovej konferencie nový prokurátor Wesley Bell, podľa ktorého však vyšetrovanie policajta neospravedlňuje. "Je množstvo bodov, v ktorých mohol Darren Wilson v tej situácii konať inak, a keby tak urobil, Michael Brown mohol byť stále nažive," uviedol.



Presné okolnosti, čo sa toho dňa stalo, nie sú jasné a spochybňuje ich polícia, svedkovia i rodinní príslušníci. Isté podľa BBC je, že okolo poludnia 9. augusta 2014 Wilson, ktorý sa viezol v policajnom aute, zbadal Browna s kamarátom, ako kráčajú po ulici. O niekoľko minút neskôr bol 18-ročný Brown mŕtvy, pričom utrpel najmenej sedem strelných rán. Jeho telo ležalo na ulici asi štyri hodiny.

Wilson vystrelil celkovo 12 guliek, no vyšetrovatelia si nie sú istí, koľko z nich zasiahlo Browna. Podľa svedkov mal Brown ruky nad hlavou, keď ho policajt zastrelil, no vyšetrovatelia tvrdia, že dôkazy naznačujú, že to nie je pravda.