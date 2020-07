Hongkonská vláda odložila pre pandémiu voľby

Vláda pri odklade uplatní nariadenie o mimoriadnych predpisoch

31. júl 2020 o 14:27 SITA

HONGKONG. Hongkonská vláda odloží o jeden rok vysoko očakávané voľby do tamojšej legislatívnej rady, ktoré boli naplánované na 6. septembra. Oznámila to hongkonská líderka Carrie Lam s tým, že dôvodom je zhoršujúca sa situácia so šírením nového koronavírusu. Vláda pri odklade uplatní nariadenie o mimoriadnych predpisoch a podľa Lam má podporu centrálnej vlády v Číne.

"Chceme zabezpečiť spravodlivosť a verejnú bezpečnosť a zdravie. A musíme zabezpečiť, aby sa voľby konali otvorene, spravodlivo a nestranne. Preto je toto rozhodnutie nevyhnutné," vyjadrila sa Lam.

Odklad je prekážka pre opozíciu, ktorá dúfala, že jej pomôže rozčarovanie obyvateľov nad súčasnou propekinskou väčšinou. Prodemokratickí poslanci obvinili vládu z toho, že pandémiu koronavírusu využíva ako výhovorku pre odklad volieb.

V Hongkongu od začiatku júla zaznamenali nárast prípadov nákazy novým koronavírusom. Do štvrtka úrady potvrdili viac ako 3 100 infekcií. Vláda sprísnila opatrenia sociálnych odstupov, obmedzila stretnutia ľudí len na dvoch a zakázala večeranie v reštauráciách po 18:00.

Spomínané voľby pritiahli ešte väčšiu pozornosť po tom, čo v poloautonómnom Hongkongu začal platiť nový kritizovaný bezpečnostný zákon, ktorý stanovuje, že kandidáti, ktorí porušili zákon, nebudú môcť kandidovať. Vo štvrtok úrady diskvalifikovali 12 prodemokratických kandidátov z dôvodu neplnenia ústavy mesta alebo z toho, že neprisľúbili lojalitu miestnym a národným vládam. Kandidatúru zamietli aj prominentnému aktivistovi Joshuovi Wongovi, ktorý sa v piatok na tlačovej konferencii vyjadril, že zákaz je politicky motivovaný a dané voľby budú "najškandalóznejšie v histórii Hongkongu".