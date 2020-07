Ako chce Babišova vláda skorumpovať médiá

Čechov netreba presviedčať, aby ostali doma.

31. júl 2020 o 15:48 Jindřich Šídlo

Autor je komentátorom Seznam Zprávy

Zažili sme už s vládou Andreja Babiša veľa šialeného, ​​ale to najlepšie si zjavne necháva na záver svojho už teraz nezabudnuteľného pôsobenia.

Zatiaľ posledným bonbónikom zo škatule bizarností je návrh ministerky pre miestny rozvoj Kláry Dostálovej (ANO), aby vláda podporila cestovný ruch v Česku - pozor, teraz to príde - dvojmiliardovou investíciou do reklamy v médiách. V eurách je to približne 76 miliónov.

Nevtipkujem. A, žiaľ, ani vláda, ktorá síce materiál stiahla v pondelok z programu rokovania, ale ministerka Dostálová následne v celkom bizarnom rozhovore v DVTV potvrdila, že plán žije, a to napriek tomu, že o ňom v podstate nebola schopná povedať jediný detail, obhájiť ho a o podiele na trhu hovorila ako o „sharingu“.

Premyslený tunel

Avšak, už z toho, čo je známe, je zjavné, že je to buď neuveriteľná hlúposť, alebo premyslený tunel na verejné peniaze.