Britskí vedci otestujú vakcínu proti koronavírusu na stovkách ľudí

Výskum je zatiaľ v ranom štádiu.

31. júl 2020 o 13:49 SITA

LONDÝN. Vedci z britskej Imperial College London zaočkujú stovky ľudí experimentálnou vakcínou proti novému koronavírusu.

Zástupca inštitúcie Robin Shattock pre agentúru Associated Press povedal, že spolu s kolegami dokončili veľmi pomalý a náročný proces testovania vakcíny v nízkych dávkach na malom počte ľudí a teraz sa chystajú látku aplikovať približne 300 osobám, pričom niektoré budú staršie ako 75 rokov.

"Tolerancia je veľmi dobrá a nemá žiadne vedľajšie účinky," vyhlásil Shattock a upozornil, že výskum je zatiaľ v ranom štádiu.



Vakcína tímu z Imperial College London využíva RNA a trénuje imunitný systém s cieľom rozpoznať a bojovať proti koronavírusu. Po tom, ako látku vpichnú do svalu, bunky začnú produkovať kópie proteínu, ktorý je možné nájsť na vonkajšej strane vírusu.



Vedúci projektu zároveň dúfa, že v októbri budú môcť vakcínu podať niekoľkým tisícom ľudí. Radi by tiež testovali novinku aj inde. Svetová zdravotnícka vvorganizácia (WHO) uvádza, že obvyklá miera úspešnosti pri vývoji vakcín je približne 10 percent.



Shattock uviedol, že niekoľko vakcín je v štádiu klinických testov a predpokladá, že niektoré z nich budú účinné. "V štádiu klinických testov máme 20 vakcín, takže si môžeme byť celkom istí, že minimálne dve budú fungovať," dodal. "Záleží na tom, aká silná musí byť imunitná reakcia, aby poskytla ochranu," vysvetlil.