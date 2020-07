Kanadský premiér odmieta obvinenia z manipulácie pri vládnom kontrakte

Trudeaua nedávno obvinili z konfliktu záujmov.

31. júl 2020 o 6:27 TASR

OTTAWA. Kanadský premiér Justin Trudeau vo svojej svedeckej výpovedi pred finančným výborom dolnej snemovne parlamentu odmietol obvinenia, že organizácia WE Charity, ktorej vláda zverila spravovanie grantového vládneho programu v hodnote takmer 700 miliónov dolárov, bola uprednostnená pred inými.

Premiéra totiž nedávno obvinili z konfliktu záujmov, keďže WE Charity v minulosti vyplatila jeho príbuzným, ktorí pre ňu pracovali, veľké sumy peňazí.

Informovala o tom vo štvrtok agentúra Reuters.

"We Charity nebola nijako uprednostnená mnou ani nikým iným," uviedol Trudeau v úvodnom vyhlásení. Trudeau tiež dodal, že odporúčanie, na základe ktorého vláda udelila spravovanie grantového vládneho programu na pomoc študentom s problémami pri hľadaní si práce v dôsledku koronavírusovej pandémie, sám nijako neovplyvnil.

Premiérova výpoveď je tak v súlade so svedectvom Verejnej služby Kanady, ktorá pred rovnakým výborom priznala, že v snahe čo najrýchlejšie pomôcť Kanaďanom počas koronavírusovej pandémie odporúčila WE Charity ako jedinú organizáciu schopnú splniť nároky na spravovanie grantového vládneho programu Canada Student Service Grant - CSSG.

We Charity nedávno priznala, že Trudeauovej matke, bratovi a manželke v minulosti zaplatila približne 220.000 dolárov za rečnícke vystúpenie. Trudeau podľa vlastných slov vedel, že jeho matka Margaret pracovala pre WE Charity, no netušil o detailoch odmien, ktoré za túto činnosť dostala. Premiér sa v polovici júla ospravedlnil, že sa vyjednávania o prideľovaní kontraktu na spravovanie grantového vládneho programu pre WE Charity zúčastnil aj napriek možnému konfliktu záujmov. "Urobil som chybu, že som vzhľadom na minulé aktivity mojej rodiny ihneď nevystúpil z rokovaní. Je mi to úprimne ľúto," vyhlásil predčasom Trudeau.

Kanadská vláda a We Charity dohodu o spravovaní grantového vládneho programu po kritických ohlasoch začiatkom júla zrušila.

Celú záležitosť vyšetruje aj kanadská etická komisia. Ide už o tretie vyšetrovanie Trudeaua kanadskou etickou komisiou za posledné tri roky.