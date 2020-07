Ochorením COVID-19 trpí podľa WHO čoraz viac mladých Európanov

V súčasnosti pozorujú prudký nárast najmä vo vekovej kategórii od 20 do 39 rokov.

30. júl 2020 o 19:47 SITA

BRATISLAVA. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) upozorňuje, že čoraz viac mladých Európanov trpí ochorením COVID-19, ktoré spôsobuje nový koronavírus.

Šéf WHO pre Európu Hans Kluge povedal, že v súčasnosti pozorujú prudký nárast najmä vo vekovej kategórii od 20 do 39 rokov.



Medzi krajiny, v ktorých evidujú nárast infikovaných spomedzi mladých ľudí, patria aj Francúzsko a Nemecko.

Podľa odborníkov mladí udržiavajú častejšie sociálne kontakty. Kluge dodal, že aj on má dve dcéry a chápe, že nechcú byť počas leta zatvorené vo vnútri.



Množstvo mladých Európanov pre Euronews uviedlo, že niektoré aspekty života sa zmenili, no stretávajú sa s približne rovnakým počtom priateľov, ako pred vypuknutím pandémie, i keď možno menej často, keďže veľa podujatí je zrušených.



Kluge poznamenal, že nárast počtu infikovaných je do značnej miery spôsobený "zmenami správania sa ľudí".

Dodal, že odborníci v oblasti zdravotníctva musia zmeniť spôsob komunikácie s mladými ľuďmi. "Najhoršie je obviňovanie niekoho," vyhlásil s tým, že mladých treba motivovať pozitívnymi správami.