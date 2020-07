V Ugande dostal pytliak za zabitie gorily jedenásťročné väzenie

V súčasnosti žije iba viac než tisíc goríl východných horských a patria k ohrozeným druhom.

30. júl 2020 o 15:46 SITA

BRATISLAVA. Muža, ktorý zabil jednu z najznámejších horských goríl Ugandy, Rafikiho, poslali na jedenásť rokov za mreže. Ako informuje spravodajský portál BBC, Felix Byamukama sa priznal, že nelegálne vstúpil do chránenej oblasti, kde žila gorila, a zabil ju.

Tvrdí pritom, že ho Rafiki napadol a on ho zabil v sebaobrane, uvádza Ugandský úrad na ochranu prírody (UWA), podľa ktorého sa ľudoop uväznením jeho vraha dočkal spravodlivosti.

V súčasnosti žije už len viac než tisíc goríl východných horských (Gorilla beringei beringei) a patria tak k ohrozeným druhom. UWA preto označila Rafikiho smrť za "veľmi veľkú ranu".



Byamukama sa priznal aj k zabitiu ďalších zvierat. Už predtým UWA povedal, že spolu s ďalšími tromi mužmi išli do národného parku Bwindi Impenetrable National Park s cieľom loviť menšie zvieratá, ale on napokon zabil Rafikiho, ktorý na neho zaútočil.



Vyšetrovanie ukázalo, že Rafikiho zabil ostrý predmet, ktorý mu prenikol do vnútorných orgánov. Gorila zmizla 1. júna a jej telo našli nasledujúci deň. Tím UWA vystopoval Byamukamu do neďalekej dediny, kde ho našli spolu s loveckým vybavením. Zvyšní traja obvinenia odmietli.



Byamukama si súbežne odpyká viacero trestov, čo viedlo k výsledným 11 rokom za mrežami, no je to omnoho menej, ako doživotie, ktoré mu hrozilo. Dôvodom je, že ho nesúdil špeciálny súd zameraný na ochranu prírody, vysvetlil pre BBC zástupca UWA.



Rafiki zahynul vo veku približne 25 rokov a bol vodcom skupiny 17 goríl. Skupina bola zvyknutá na kontakt s ľuďmi. Ochranári sa však obávali, že Rafikiho úmrtie by mohlo viesť k destabilizácii skupiny a jej rozpadu, čo by mohlo následne ovplyvniť turizmus, pre ktorý sú gorily v Ugande veľkým lákadlom. UWA však medzičasom potvrdila, že skupinu už vedie iný samec z rodiny a je stabilná.



Gorily východné horské žijú len v lesoch Rwandy, Ugandy a Konžskej demokratickej republiky.