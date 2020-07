Ako v Orbánovom Maďarsku kolabujú slobodné médiá

BUDAPEŠŤ. Aj keď v utorok už v redakcii najčítanejšieho maďarského spravodajského webu Index.hu nikto neplakal, stále tu vládne smutná atmosféra. „Vedeli sme, že sa to raz stane,“ hovorí reportér Gergely Nyilas popri tom, ako si v redakcii pripravuje kávu. „No žili sme v tom, že sme dôležití pre spoločnosť a že prežijeme. Možno to bolo naivné,“ vraví.

Nyilas je jedným z takmer deväťdesiatich redaktorov maďarského Indexu, ktorí podali minulý týždeň výpoveď po tom, čo manažment vyhodil doterajšieho šéfredaktora Szablocsa Dulla. Len mesiac predtým Dull upozornil na to, že redakčná nezávislosť je ohrozená.

Kým vedenie firmy argumentuje porušením pracovnej disciplíny, pre redaktorov bolo vyhodenie šéfredaktora prekročením červenej čiary. Obávajú sa, že Index dopadne tak ako viaceré nezávislé maďarské médiá. Takmer všetci redaktori preto z redakcie odchádzajú.

„Zrejme nikto nechcel okamžite toto médium meniť. No postupne by sa to dialo. Chceli sme ukázať, že existuje politická snaha toto médium popraviť,“ dodáva Nyilas. Teraz čaká, až mu po podaní výpovede uplynie mesačná výpovedná lehota.

Dianie na maďarskom mediálnom trhu v posledných rokoch ukazuje, že byť kritický k vláde Viktora Orbána je pre novinárov čoraz ťažšie a podobné médiá môžu rýchlo skončiť alebo sa zmeniť na hlásnu trúbu vlády.

Od investigatívy k propagande

Bol máj 2014 a investigatívny novinár obľúbeného maďarského webu Origo.hu András Pethő vydal článok o predražených zahraničných cestách šéfa Orbánovej kancelárie Jánosa Lázára. Ten nevedel vysvetliť, čo na týchto cestách robil ani prečo platil aj tritisíc eur za noc v hoteli.

Situácia v kritickom médiu sa rýchlo zhoršila. Od vtedajšieho riaditeľa firmy, podnikateľa Miklósa Vaszilyho, prichádzal politické nátlak.