Rakúske rezortné mestečko je novým ohniskom, potvrdili 62 prípadov nákazy

Úrady otestovali hostí, hotelových zamestnancov aj miestnych obyvateľov.

29. júl 2020 o 11:35 SITA

Papierový stojan s podobizňou rakúsko-uhorského cisára Františka Jozefa I. s rúškom sa nachádza pred predajňou so suvenírmi v turisticky vyhľadávanej hornorakúskej obci St. Wolfgang. (Zdroj: TASR/AP)

BRATISLAVA. Rakúske rezortné mestečko St. Wolfgang je novým ohniskom epidémie koronavírusu.

V obľúbenej turistickej destinácii pri Wolfgangsee potvrdili 62 prípadov, informovali hornorakúske zdravotnícke úrady.

Zdrojom nákazy sú zrejme brigádnici

Vírusový klaster odsledovali do 17 hotelov a reštaurácií a tiež jedného obchodu v St. Wolfgang. Spájajú ho aj s penziónom a kúpaliskom v Ried/St. Gilgen a ďalším penziónom v meste Strobl.



Úrady predpokladajú, že zdrojom nákazy je skupina 16- až 17-ročných brigádnikov v pohostinských službách.

"Klaster v St. Wolfgang začal v malom, ako to zvyčajne býva. V tomto prípade prepuknutie nákazy spustilo niekoľko mladých ľudí, ktorí spolu strávili večer," vyjadrila sa pre ORF šéfka hornorakúskeho krízového štábu Theresia Schlöglmann, no zdôraznila, že títo mladí ľudia za to nenesú vinu.



Po prepuknutí nákazy v St. Wolfgang vykonali úrady testy vyše 1 183 ľudí, vrátane hostí, hotelových zamestnancov a miestnych obyvateľov.

Povinnosť nosiť rúška

Medzi pozitívne testovanými je 56 zamestnancov, traja hostia a tiež traja miestni mladí ľudia. Polovica z nich pritom podľa úradov nežije v Hornom Rakúsku.



Rakúsko minulý týždeň v súvislosti s rastúcim počtom prípadov nákazy novým koronavírusom opäť zaviedlo povinnosť nosiť ochranné rúška v obchodoch, bankách a na poštách.



V celej Európe zároveň rastú obavy v súvislosti s možnosťou vzniku ďalších ohnísk v dovolenkových destináciách.