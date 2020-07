Jemenskí separatisti sa vzdávajú plánov na autonómiu na juhu krajiny

Separatisti na juhu mali kedysi vlastný štát Južný Jemen.

29. júl 2020 o 7:04 TASR

SANÁ. Jemenskí separatisti v stredu oznámili, že odstupujú od vyhlásenia samosprávy na juhu krajiny, a zaviazali sa realizovať s vládou uzavretú mierovú dohodu sprostredkovanú Saudskou Arábiou.

Podľa agentúry AFP to uviedol hovorca separatistov.

Južná prechodná rada (STC) "oznamuje, že odstupuje od vyhlásenia samosprávy", aby umožnila realizáciu dohody o zdieľaní moci známej ako Rijádska dohoda, napísal hovorca Nizár Chajtam na sociálnej sieti Twitter.

V zdĺhavej vojne proti šiitským povstalcom, húsíom, sú vláda a STC technicky spojencami, avšak separatisti na juhu, ktorý bol v minulosti samostatnou krajinou - Južným Jemenom -, sa usilujú o opätovné odtrhnutie.

Tieto ich snahy dočasne pozastavila dohoda o deľbe moci, podpísaná vlani v Rijáde.

STC však 26. apríla tohto roku vyhlásila v južnom Jemene autonómiu, obviňujúc vládu z neschopnosti plniť si svoje povinnosti a "sprisahania" proti požiadavkám separatistov.

Najnovšie však v stredu STC deklarovala, že sa vzdáva plánov na autonómiu a bude implementovať dohodu, podľa ktorej sa separatistická STC začlení do jemenskej vlády spolu s ďalšími silami z juhu a všetky ozbrojené zložky budú teraz priamo kontrolované vládou. Nová vláda by mala vzniknúť do 30 dní.

Rozbroje medzi vládnymi silami a juhojemenskými separatistami výrazne ohrozovali jednotu bloku proti húsíom, predstavovali aj riziko ďalšej destabilizácie tejto najchudobnejšej arabskej krajiny sveta a zosilňovali obavy, že Jemen sa môže úplne rozpadnúť.

Jemen sužuje vojna, v ktorej proti sebe bojujú šiitskí povstalci

podporovaní Iránom a vládne jednotky medzinárodne uznávaného prezidenta Abda Rabbuha Mansúra Hádího. Na strane prezidentovi verných síl od roku 2015 bojuje koalácia na čele so sunnitskou Saudskou Arábiou a Spojenými arabskými emirátmi.

Konflikt v Jemene si už vyžiadal tisíce ľudských životov. Podľa údajov OSN spred dvoch rokov v ňom zahynulo najmenej 10.000 ľudí, iné zdroje však odhadujú, že o život mohlo prísť až 50-tisíc Jemenčanov. Boje v Jemene vyvolali aj vážnu humanitárnu krízu.