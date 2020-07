Umelci chcú, aby ich piesne politici využívali len s ich súhlasom

Skupina Rolling Stones pohrozila Trumpovi právnym konaním.

29. júl 2020 o 8:26 TASR

NEW YORK. Niekoľko špičkových hudobníkov, vrátane Micka Jaggera a Sheryl Crow, podpísalo list, ktorým chcú dosiahnuť, aby politici využívali ich skladby na svojich politických zhromaždeniach len s ich vysloveným súhlasom.

Ako v noci na stredu pripomenula agentúra AFP, používanie známych hitov ako "podmazu" počas politických podujatí bolo horúcou témou počas kampane pred prezidentskými voľbami v USA v roku 2016 a opakuje sa to aj tento rok, pričom niekoľko hviezd už namietalo proti tomu, aby úradujúci prezident USA Donald Trump hral ich piesne bez dovolenia.

List s protestom proti tejto praxi podpísali aj Michael Stipe zo skupiny R.E.M., speváčka a klaviristka Regina Spektor či Steven Tyler z Aerosmith a ďalší. List bol skoncipovaný v spolupráci so združením pre práva umelcov, informoval časopis Rolling Stone.

"Žiadny umelec by nemal byť nútený spreneveriť sa svojim hodnotám alebo byť spájaný s politikmi, ktorých nerešpektuje alebo nepodporuje," píše sa v liste.

V záujme "ochrany slobody prejavu a vyjadrenia politického názoru" umelci vyzvali predvolebné štáby, aby pred použitím ich hudby na politických udalostiach vždy vopred žiadali o povolenie.

Britská rocková legenda, skupina Rolling Stones, v júni pohrozila Trumpovi právnym konaním za to, že na predvolebných zhromaždeniach jeho štáb dal bez dovolenia hrať pieseň You Can't Always Get What You Want.

Pozostalí po rockovom hudobníkovi Tomovi Pettym sa v júni ohradili proti tomu, že Trumpov štáb na zhromaždení, ktoré sa konalo v meste Tulsa 20. júna, použil spevákov hit I Won't Back Down.

Skupina Queen sa svojho času sťažovala na to, že Trump kráčal po pódiu za zvukov jej piesne We Are the Champions. Došlo k tomu na podujatí Republikánskej strany v Clevelande v štáte Ohio počas príprav na prezidentské voľby v roku 2016.

Po tom, ako Trump bez dovolenia použil ich skladby, sa ozvali aj Pharrell Williams, Rihanna, Aerosmith, Adele, Neil Young či dediči speváka Princea.

Ďalšími signatármi listu, ktorý zverejnili v utorok, sú Lionel Ritchie, Elvis Costello a skupiny Blondie, Green Day a Pearl Jam.