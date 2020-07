Nóri odstraňujú nástenné maľby Picassa zasiahnuté bombovým útokom

Diela by mali neskôr nainštalovať na neďaleký stavebný komplex.

28. júl 2020 o 8:25 TASR

OSLO. V nórskom hlavnom meste Oslo začali v pondelok odstraňovať dve nástenné maľby od španielskeho maliara Pabla Picassa z vládnej budovy, ktorú v roku 2011 vážne poškodil teroristický bombový útok.

Diela by mali neskôr nainštalovať na neďaleký stavebný komplex, informuje agentúra DPA.

Terčom extrémistu Breivika

Maľby "The Seagull" (Čajka) a "The Fishermen" (Rybári) tvorili časť tzv. budovy Bloku Y, ktorá sa v roku 2011 stala terčom pravicového extrémistu Andersa Breivika.

Breivik vo vládnej štvrti v centre Osla odpálil dodávku naplnenú podomácky vyrobenými trhavinami.

Výbuch budovy poškodil a zabil osem ľudí, desiatky ďalších utrpeli zranenia. Breivik si v súčasnosti odpykáva 21-ročný trest odňatia slobody.

Obraz "The Fishermen" meria zhruba 8 metrov do výšky, 13 metrov do šírky a váži približne 250 ton. Rozmery diela "The Seagull" sú tri krát tri metre a jeho váha je 60 ton.

Pripomenuli si deviate výročie útokov

Budova Hoyblokka, kde sa maľby doteraz nachádzali, je známou pamiatkou v Osle, približuje DPA. V čase útoku tam sídlila kancelária nórskeho premiéra. Napriek snahám o jej zachovanie bude po presunutí malieb budova zdemolovaná.

Nóri si minulý týždeň pripomenuli deviate výročie dvoch teroristických útokov, pri ktorých v Osle a na ostrove Utöya prišlo o život 77 ľudí.

Bezprostredne po bombovom útoku sa Breivik presunul na neďaleký ostrov Utöya, kde preoblečený za policajta spustil paľbu na účastníkov letného tábora mládežníckeho krídla ľavicovej Strany práce (AP).

Zavraždil 69 osôb, väčšinou tínedžerov, a spôsobil zranenia niekoľkým stovkám ďalších.