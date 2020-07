V Bagdade po stretoch s políciou zomreli dvaja demonštranti

Demonštranti protestovali proti výpadkom elektriny, ktoré spôsobili vysoké teploty.

27. júl 2020 o 11:43 TASR

BAGDAD. Dvaja demonštranti zomreli v pondelok ráno v irackom hlavnom meste Bagdad po tom, čo ich zasiahli projektily so slzným plynom, ktoré vystrelili miestne bezpečnostné zložky, potvrdili pre agentúru AFP zdroje zo zdravotníckeho prostredia.

Desiatky protestujúcich sa zhromaždili na Námestí oslobodenia (Mídán at-Tahrír) v Bagdade, pričom došlo k násilným zrážkam s políciou a inými bezpečnostnými zložkami.

"Dvaja demonštranti dnes (v pondelok) ráno zomreli. Jedného z nich zasiahol projektil so slzným plynom do hlavy, druhého do krku," uviedol pre AFP zdroj zo zdravotníckeho prostredia.

Článok pokračuje pod video reklamou

Demonštranti v Bagdade protestovali proti výpadkom elektriny, ktoré spôsobili vysoké teploty. Tie cez víkend prekročili 50 stupňov Celzia, v dôsledku čoho došlo k preťaženiu generátorov elektriny.