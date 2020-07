V Británii sa v tomto roku predalo 65-tisíc hudobných kaziet

26. júl 2020 o 19:52 SITA

BRATISLAVA. Vo Veľkej Británii sa počas prvých šiestich mesiacov roka 2020 predalo takmer 65-tisíc hudobných kaziet, informuje Official Charts Company. To predstavuje dvojnásobok predaja kaziet v rovnakom období minulého roka a zároveň je to viac ako za celý rok 2018.

Od májového vydania najnovšieho štúdiového albumu Lady Gaga s názvom Chromatica sa predalo 12-tisíc kaziet.

Priemerná cena, za ktorú sa predávajú kazety, je podľa BBC okolo 10 libier (v prepočte asi 11 eur). Chromatica sa predáva aj v trojkazetovej edícii za 23,99 libier (asi 26 eur), pričom každý set sa v rebríčku počíta ako tri predané kusy.

Austrálska skupina 5 Seconds of Summer predala za prvý týždeň od vydania albumu Calm 12-tisíc verzií na kazetách. Ponúkajú pritom päť rôznych verzií produktu.

K dispozícii je aj široká škála prehrávačov, no podľa odborníkov sa formát predáva najmä ako suvenír, nie na skutočné prehrávanie.

Podľa Gennara Castalda z British Phonographic Industry (BPI) predstavujú kazety "malý zlomok" predaja hudby v Británii, napriek predpovediam, že by v tomto roku prvý raz od roku 2003 mohli prekročiť hranicu 100-tisíc predaných kusov.

Hudobný analytik Mark Mulligan zo spoločnosti Midia Research si myslí, že kazety sa pravdepodobne popularitou nikdy nepriblížia vinylom. "Kazety boli vždy nekvalitnejším produktom, čo sa týka kvality zvuku," skonštatoval s tým, že kazety a vinyly však majú jedno spoločné - sú memorabílie. "Je to akási diera v modernom hudobnom biznise - vaša hudba nie je vystavená na poličkách, ale sedí kdesi na nejakom cloude," poznamenal.