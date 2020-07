Vo veku 88 rokov zomrel legendárny moderátor Regis Philbin

Skonal v piatok prirodzenou smrťou, oznámila rodina.

26. júl 2020 o 10:19 SITA

BRATISLAVA. Vo veku 88 rokov zomrel legendárny americký televízny moderátor Regis Philbin. Informuje o tom spravodajský portál BBC. Úmrtie oznámila jeho rodina s tým, že Philbin skonal v piatok prirodzenou smrťou.

Moderátor a herec odštartoval kariéru v polovici päťdesiatych rokov a stal sa známym vďaka talk šou Live! with Regis (1988), ktorú s ním najprv točila Kathie Lee Gifford a neskôr Kelly Ripa. V roku 2011 oznámil, že po viac ako 25 rokoch v šou končí. Moderoval aj americkú verziu vedomostnej šou Who Wants To Be A Millionaire?, u nás známej ako Milionár.

Philbin mal na konte viacero ocenení, vrátane šiestich Daytime Emmy a tiež ceny Daytime Emmy za celoživotné dielo. V roku 2006 ho uviedli do televíznej siene slávy a v roku 2003 mu odhalili hviezdu na Hollywoodskom Chodníku slávy.

Zapísal sa aj do Guinnessových svetových rekordov, keď mal k 15. septembru 2011, po 52 rokoch kariéry, na konte 16 746,5 hodiny vo vysielaní americkej televízie.