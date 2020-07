Francúzsko zavádza pokutovanie užívateľov drog priamo na mieste

Francúzi patria v Európe k popredným konzumentom marihuany.

25. júl 2020 o 22:46 TASR

PARÍŽ. Francúzska polícia začne od septembra vyrubovať pokuty v prípade zjavného použitia omamných látok, a to priamo na mieste priestupku. Uviedol to v sobotu počas návštevy juhofrancúzskeho mesta Nice francúzsky premiér Jean Castex.

Vydávanie pokút vo výške 200 eur priamo na mieste priestupku v uplynulých týždňoch testovali vo viacerých francúzskych mestách a teraz sa táto prax bude uplatňovať na celoštátnej úrovni, spresnil Castex.

Spravodajský portál Le Monde napísal, že pokuta bude vyrubovaná za užívanie všetkých druhov drog, ale jej hlavným terčom sú konzumenti marihuany.

Ak pokutovaný zaplatí pokutu do 14 dní, jej suma sa zníži na 150 eur. V prípade, že bude so zaplatením meškať viac ako 45 dní, pokuta sa zvýši na 450 eur.

Vo Francúzsku sa nateraz celoplošne uplatňuje zákon z roku 1970, ktorý umožňuje potrestať nezákonné užívanie drog až trestom väzenia v trvaní do jedného roka a pokutou do 3750 eur. Do väzenia sa však reálne dostalo len málo užívateľov drog.

Podľa agentúry AFP Francúzi patria v Európe k popredným konzumentom marihuany a v rámci kontinentu si držia tretie miesto, pokiaľ ide o užívanie kokaínu.

Zavádzané nové opatrenie podľa Castexa zjednoduší policajné postupy, keďže ide o "okamžitý postih". Premiér sa domnieva, že toto opatrenie by sa mohlo stať účinným nástrojom na likvidáciu "predajných miest", ktoré díleri prevádzkujú a ktoré ochromujú mnohé štvrte francúzskych miest.