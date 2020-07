Rodáčka z Krupiny mieri do amerického Kongresu. Čaputová je lídrom, aký v USA chýba

Pre Trumpove vzťahy s Putinom tu všetkých východoeurópanov považujú za Rusov. Ľudia totiž nerozlišujú prízvuky, vysvetľuje politička Eva Putzová.

25. júl 2020 o 15:27 ANNA FAY / SLOVAK SPECTATOR

Podmanivé prejavy a reči o jednote nestačia, ak sa nesústredíme na skutočné zmeny, ktoré treba urobiť, hovorí Slovenka EVA PUTZOVÁ. V štáte Arizona kandiduje za Demokratickú stranu vo voľbách do Kongresu.

Portálu Slovak Spectator poskytla rozhovor pred demokratickými primárkami, ktoré sa budú konať 4. augusta 2020.

Ako sa žena narodená v komunistickom Československu dostane do americkej politiky?

Eva Putzová narodila sa a vyrastala v Krupine,

do Spojených štátov prvý raz prišla v roku 1998 ako au-pairka,

vyštudovala obchod a marketing na Ekonomickej univerzite v Bratislave,

v roku 2007 sa stala americkou občiankou,

v roku 2014 ju zvolili do mestskej rady v 75-tisícovom arizonskom meste Flagstaff.

Keď padla železná opona, mala som 12 rokov, takže som už začínala rozumieť, aký mal totalitný režim dopad na ľudskú slobodu. Pre našu generáciu to boli strhujúce chvíle. To, ako sme sa vtedy nádejali, ma ovplyvnilo a dnes z toho ťažím ako politička. Videla som, ako sa bývalé Československo stáva demokraciou.

Po čase, žijúc v Spojených štátoch, mi začalo byť jasné, že môžete mať ľudí, ktorí budú zneužívať svoju moc ideologicky, či už sprava alebo zľava. V konečnom dôsledku sú to však politické elity, ktoré spravujú krajiny nie v prospech ľudí, ale s ohľadom na svoje vlastné záujmy. Deje sa to celé desaťročia, a to ma primalo, aby som sa začala angažovať v progresívnej politike.

Od chvíle, keď ste tu žili vy, sa Slovensko veľmi zmenilo. Dnes je už 16 rokov súčasťou Európskej únie a NATO, na čele krajiny stojí prezidentka. Aký máte názor na súčasnú politickú situáciu? Vidíte nejaké paralely medzi slovenskou a americkou politikou?

S Progresívnym Slovenskom má spája osoba (vedca a vysokoškolského pedagóga, pozn.) Vladimíra Šuchu, ktorého poznám už viac ako desať rokov. Ideály tejto strany sú mimoriadne blízke mojim, takže som Progresívnemu Slovensku veľmi držala palce, aby sa dostalo do parlamentu. Nevyšlo to, možno aj preto, že ako koalícia so stranou Spolu potrebovali získať viac hlasov.

Myslím si, že pod volebný výsledok sa podpísal aj sľub víťaznej strany, keďže tá stavala na boji proti korupcii. Ešte len uvidíme, či víťaz volieb skutočne splní sľuby z kampane.

V Spojených štátoch vidím, že korupcia bola do veľkej miery legalizovaná a inštitucionalizovaná. Vo volebnom procese zohrávajú obrovskú úlohu korporácie a nemáme žiadne nástroje na kontrolu toho, akým spôsobom kampane jednotlivých kandidátov pretláčajú svoje posolstvá.

Nielen politici a ich kampane, ale aj ďalší politickí hráči to robia do samého konca, ešte aj v deň volieb. Na Slovensku platí moratórium na vysielanie politickej reklamy, takže občan má v deň volieb možnosť bez tlaku pouvažovať nad kandidátmi. Spôsob, akým o voľbách informujú americké médiá, je podľa mňa veľmi nebezpečný. Naozaj skoro zverejňujú exit polly a vyhlasujú víťazov.

Na Slovensku je korupcia - či už v justícii, v zákonodarstve alebo vo výkonnej moci - skoro ako päsť na oko, je ťažké si ju nevšimnúť. Spojené štáty zatiaľ schválili zákony, ktoré korupciu umožňujú.

Justičný systém v Spojených štátoch amerických posiela do väzenia neprimerane veľa ľudí inej farby pleti. Koho však neprenasleduje a kto nedostáva tvrdšie tresty? Sú to politické elity a boháči. Nie je to až taký veľký rozdiel oproti Slovensku, kde je jedným z hlavných cieľov vyčistiť justičný systém.