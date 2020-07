Do roku 2040 bude mať plastové znečistenie 1,3 miliardy ton

Bez prístupu k spracovaniu odpadu sú dve miliardy ľudí.

24. júl 2020 o 15:39 SITA

BRATISLAVA. Do roku 2040 môže plastové znečistenie v životnom prostredí, na súši i v oceánoch, dosiahnuť odhadom 1,3 miliardy ton.

Poukazuje na to štúdia v odbornom časopise Science, ktorá vychádza z globálneho modelu rozsahu problému s plastmi v priebehu nasledujúcich 20 rokov.

Máme technológie možnosť zvrátiť stav

Ohromujúci výsledok sa môže naplniť, ak svet nezačne v tejto súvislosti konať.

Ako pre BBC uviedol Costas Velis z University of Leeds, máme však "technológie a príležitosť príval zastaviť".

Vedci sledovali výrobu, používanie a zbavovanie sa odpadu vo svete a následne vytvorili model pre predpoveď budúceho znečistenia plastmi.

Recyklácia a nahradenia plastov

Zo scenára založeného na súčasnom trende zvyšovania výroby plastov a žiadnej výraznej zmeny v jeho opätovnom používaní a recyklovaní im vyšiel odhad 1,3 miliardy ton.

Úpravou modelu dokázali zase predpovedať, aké rôzne opatrenia je potrebné prijať, aby toto číslo ovplyvnili, vrátane väčšieho recyklovania, zníženia výroby a nahradenia plastov inými dostupnými materiálmi.

Šanca znížiť plastový odpad o 80 percent

Winnie Lau z neziskovej organizácie Pew Charitable Trusts, ktorá výskum financovala, upozornila, že je potrebné zaviesť každé možné riešenie.

"Ak to urobíme, môžeme do roku 2040 znížiť množstvo plastov, ktoré sa dostávajú do oceána, o 80 percent," uviedla.

Kroky, ktoré by mala medzinárodná komunita prijať, by podľa vedcov mali zahŕňať zníženie nárastu výroby a spotreby plastov, nahradenie plastov papierom a kompostovateľnými materiálmi, navrhovať recyklovateľné produkty a obaly, rozšíriť mieru zberu odpadu v krajinách s malými alebo strednými príjmami a podporiť sektor "neformálneho zberu", budovať zariadenia, ktoré by sa zbavili 23 percent ekonomicky nezrecyklovateľných plastov a znížiť vývoz plastového odpadu.

Ako však model ukázal, po podniknutí "všetkých možných krokov" bude počas nadchádzajúcich 20 rokov v životnom prostredí 710 miliónov ton plastového odpadu, podotkol Velis.

Miliardy ľudí sú bez prístupu k spracovaniu odpadu

Štúdia tiež poukázala na problém, ktorý predstavuje nedostatočné spravovanie odpadu na globálnom Juhu.

K riadnemu spravovaniu odpadu tam podľa odhadov nemajú prístup dve miliardy ľudí. "Musia sa zbavovať všetkého ich odpadu a nemajú inú možnosť len to spáliť alebo vyhodiť," povedal Velis.

Lepšie podmienky pre zberačov

Kľúčové pre boj s plastovým znečistením sú podpora a zlepšenie podmienok pre zhruba 11 miliónov zberačov odpadov - ľudí, ktorí v krajinách s nízkymi príjmami zbierajú a predávajú opätovne využiteľný materiál. Bez ich pomoci by podľa Velisa skončilo vo vodnom prostredí oveľa viac plastov.

Zberači však často postrádajú základné zamestnanecké práva a bezpečné pracovné podmienky.



Profesor Jamie Woodward z University of Manchester v rozhovore s BBC poukázal na to, aké je ironické, že vedci predstavili daný scenár v čase pandémie.

"Plasty udržali počas tohto obdobia mnoho pracovníkov v prvej línii v bezpečí, ale odpad z osobných ochranných prostriedkov by počas nasledujúceho desaťročia mohol byť strašný," uviedol a dodal, že "problémy súvisiace s klimatickými zmenami sú paralelné v tom, že fungovanie ako obvykle bude katastrofálne. Musíme radikálne zmeniť naše správanie".