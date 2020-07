V Prahe sprísnia nosenie rúšok, v centre vznikne odberové centrum pre turistov

Vedenie mesta sa rozhodlo zareagovať na komunitný prenos ochorenia COVID-19.

24. júl 2020 o 14:35 TASR

PRAHA. Od pondelka sa v Prahe rozšíri povinné nosenie rúšok. Okrem nemocníc budú ľudia musieť znovu nosiť rúška v nepobytových zdravotníckych zariadeniach, akými sú ordinácie špecializovaných lekárov či lekárne.

V centre Prahy zároveň vznikne nové odberové centrum určené na testovanie turistov i Pražanov.

Reakcia na nárast prenosu ochorenia

Vedenie českého hlavného mesta sa týmto spôsobom rozhodlo zareagovať na prípady komunitného prenosu ochorenia COVID-19, ktoré vyvoláva nový koronavírus, informoval v piatok server iDNES.cz.

"Vzhľadom na rastúci počet komunitných prenosov ochorenia sme sa rozhodli rozšíriť povinnosť nosenia rúšok pre všetky zdravotnícke zariadenia, vrátane lekární, čakární, ambulantných lekárov, pediatrov a tak ďalej. Chceme znížiť možný komunitný prenos a urobiť tieto miesta bezpečnejšie," oznámila riaditeľka pražskej hygienickej stanice Zdeňka Jágrová.

Vyše sto nakazených po večierku

Za nárast počtu nakazených v Prahe môže podľa hygienikov okrem iného aj nedávna párty v tamojšom nočnom klube Techtle Mechtle, informovala spravodajská stanica ČT24. V súvislosti s týmto večierkom dosiaľ evidujú 109 nakazených.

Momentálne je v Prahe povinné nosiť rúško v nemocniciach a tiež v metre. Podľa primátora Zdeňka Hřiba je Praha na prípadné ďalšie šírenie koronavírusu pripravená. Ďalšie rozširovanie povinnosti nosiť rúška však podľa jeho slov magistrát teraz neplánuje.

"V metre zostáva nosenie rúšok zachované, v ostatných hromadných prostriedkoch mestskej dopravy sú rúška naďalej odporúčané, ako to bolo doteraz. Nemožno to ale vnímať tak, že to nie je potrebné. Je nutné používať rúška v MHD vždy, keď je to možné," povedal Hřib.

Námestník primátora pre oblasť bezpečnosti Petr Hlubuček oznámil, že k dvanástim odberovým miestam v Prahe pribudne aj ďalšie priamo v centre mesta. Dodal, že hotely doň môžu poslať turistov s podozrením na COVID-19. Vyšetriť sa môžu nechať aj Pražania.