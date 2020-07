Chcú Rusi ničiť satelity? Otvorený konflikt vo vesmíre je ako jadrová vojna, nemal by víťaza

24. júl 2020 o 20:04 Nina Sobotovičová

WASHINGTON, BRATISLAVA. Prvý film zo sci-fi ságy Hviezdne vojny režiséra Georgea Lucasa mal premiéru v roku 1977. O niekoľko rokov niesol názov Hviezdne vojny aj program vývoja zbraní použiteľných vo vesmíre, o ktorom hovoril vtedajší americký prezident Ronald Reagan.

Už v roku 1967 však vstúpila do platnosti medzinárodná Kozmická zmluva. Tá z právneho hľadiska vylučuje, že by raz vo vesmíre mohlo dôjsť k otvoreným vojenským zrážkam, aké možno sledovať hoci v Lucasových filmoch.

Dokument zmluvným krajinám zakazuje napríklad rozmiestňovať jadrové zbrane a zbrane hromadného ničenia na obežnú dráhu Zeme, na Mesiac či iné vesmírne telesá. Zmluva zdôrazňuje, že tieto telesá majú slúžiť výhradne na mierové účely.

Odborníci však zmluvu spred 53 rokov považujú za zastaralú. „Je formulovaná pomerne vágne,“ hovorí pre SME Tomáš Hrozenský, výskumník Európskeho inštitútu pre vesmírnu politiku (ESPI) vo Viedni.

„Mierové využívanie vesmíru si môže každá krajina vysvetliť po svojom, pre niektoré štáty to môže byť investícia do masívnej protiraketovej obrany. Načo by boli takéto ochranné systémy, keby sa nebolo pred čím brániť?“

Vo štvrtok Spojené štáty americké a Veľká Británia obvinili Moskvu, že vo vesmíre testovala protisatelitnú zbraň. Test sa vraj konal 15. júla.