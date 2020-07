Tropická búrka Hanna smeruje k Texasu

Ďalšia búrka Gonzalo sa zase priblíži k južným Náveterným ostrovom v Karibiku.

24. júl 2020 o 13:15 SITA

MIAMI. K pobrežiu amerického Texasu sa približuje tropická búrka Hanna, ktorá by mala podľa predpovedí zosilnieť a cez víkend priniesť lejaky i silný vietor.

Americké Národné centrum pre hurikány (NHC) ráno informovalo, že sa Hanna nachádza zhruba 510 kilometrov východne od texaského mesta Corpus Christi, pohybuje sa smerom na západ - severozápad rýchlosťou 15 kilometrov za hodinu a sprevádza ju vietor s rýchlosťou 65 kilometrov za hodinu.

Život ohrozujúce podmienky

Hanna by mala podľa predpovedí dosiahnuť pevninu v sobotu. V oblasti od ústia Rio Grande po prieliv San Luis Pass v Texase vydali varovanie pred tropickou búrkou, od San Luis Pass po obec High Island vyhlásili takzvanú búrkovú hliadku.

Podľa meteorológov by Hanna mohla priniesť 10 až 20 centimetrov zrážok aj veľké vlny na pobreží, ktoré by mohli vytvoriť život ohrozujúce podmienky.

Gomnzalo ohrozí Karibské ostrovy

Ďalej v Atlantickom oceáne sa zase ku Karibiku približuje tropická búrka Gonzalo.

Podľa dát NHC Gonzalo napreduje rýchlosťou 22 kilometrov za hodinu a sprevádza ho vietor s rýchlosťou 95 kilometrov za hodinu. Zatiaľ sa nachádza asi 1 040 kilometrov východne od južných Náveterných ostrovov.

Dané ostrovy by si podľa centra mali búrku monitorovať, keďže by sa k nim mala priblížiť v piatok v noci a v sobotu.

Meteorológovia predpovedajú, že by Gonzalo mal zosilnieť a existuje šanca, že sa z neho stane hurikán. Keď sa však búrka presunie nad Karibské more, mala by zoslabnúť.

Hurikánové hliadky vyhlásili Barbados a Svätý Vincent a Grenadíny. Výstrahy pred tropickou búrkou platia na viacerých miestach vrátane Svätej Lucie, Tobaga a Grenady. Podľa predpovedí by Gonzalo mohol priniesť 5 až 13 centimetrov zrážok.