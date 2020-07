USA a Pobaltie kritizujú Rusko za prepisovanie histórie

Putin vyhlásil, že pobaltské krajiny súhlasili so svojou anexiou Sovietskym zväzom.

23. júl 2020 o 20:43 TASR

VILNIUS. Spojené štáty sa pridali k Litve, Lotyšsku a Estónsku v odpore proti pokusom Ruska o prepisovanie histórie po tom, ako ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil, že pobaltské krajiny súhlasili so svojou anexiou Sovietskym zväzom v roku 1940.

Informovala o tom vo štvrtok tlačová agentúra Reuters.

"Stojíme pevne proti akýmkoľvek pokusom Ruska o prepisovanie dejín so zámerom ospravedlniť okupáciu a anexiu pobaltských štátov z roku 1940," uviedol americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo v spoločnom vyhlásení so šéfmi diplomacie troch pobaltských krajín.

Stanovisko bolo vydané pri príležitosti výročia vyhlásenia niekdajšieho ministra zahraničných vecí USA Sumnera Wellesa, ktorý v roku 1940 odsúdil sovietske prevzatie moci nad týmito troma krajinami.

Putin v júni napísal, že začlenenie Litvy, Lotyšska a Estónska do bývalého Sovietskeho zväzu "sa uskutočnilo na základe zmluvy a so súhlasom zvolených predstaviteľov". "Bolo to v súlade s vtedajším medzinárodným aj štátnym právom," dodal Putin vo svojom článku publikovanom v americkom časopise The National Interest.

Európska únia i Severoatlantická únia obviňujú Rusko z toho, že vedie dezinformačnú kampaň s cieľom destabilizovať Západ využívaním rozporov v spoločnosti, Moskva však takúto taktiku popiera.

Európska komisia v januári vyhlásila, že nebude tolerovať skresľovanie dejinných faktov po tom, ako Putin naznačil, že Poľsko nesie spoluzodpovednosť za vypuknutie druhej svetovej vojny, pretože tajne súhlasilo s nemeckými plánmi na rozdelenie Československa v roku 1938.

Poľský prezident Andrzej Duda obvinil Putina z "historických klamstiev".

Moskva v roku 1989, počas obdobia glasnosti a vlády bývalého sovietskeho lídra Michaila Gorbačova, odsúdila tajný sovietsko-nacistický pakt z roku 1939 o rozdelení Poľska a pobaltských štátov, čo umožnilo Sovietskemu zväzu anektovať daný región.

Litva, Lotyšsko a Estónsko získali nezávislosť po rozpade Sovietskeho zväzu v roku 1991 a dnes sú členmi EÚ i NATO.

