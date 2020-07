Izraelský tím bude v Indii testovať diagnostiku koronavírusu

Výskumníci otestovalo desiatky diagnostických technológií, potrebujú viac pacientov.

23. júl 2020 o 17:09 SITA

JERUZALEM. Izraelské ministerstvo obrany pošle do Indie výskumný tím, aby v krajine otestoval rôzne technológie určené na diagnostiku nákazy novým koronavírusom.

Rezort uviedol, že delegácia, ktorú povedie Riaditeľstvo obranného výskumu a vývoja, vycestuje do Indie v najbližších týždňoch.

Experimenty pri diagnostike

Výskumníci budú experimentovať s rôznymi testami, ktoré využívajú nahrávky hlasov, dychové skúšky, izotermálnu technológiu a analýzu polyaminokyselín.

Delegácia tiež podľa ministerstva do Indie privezie "špičkové" vybavenie, ktoré jej daruje izraelská vláda a súkromný sektor. Okrem iného by to mali byť aj pľúcne ventilátory.

Článok pokračuje pod video reklamou

India poskytne viac pacientov

Ministerstvo obrany tvrdí, že už otestovalo desiatky diagnostických technológií, pričom niektoré v Izraeli prešli prvými testami. Teraz ich je podľa neho potrebné otestovať "na širokej škále pacientov".

Súvisiaci článok Česi sa nakazili aj na Slovensku. Vláda odporúča plošné nasadenie rúšok Čítajte

Rozsiahle testovanie je podľa odborníkov kľúčové na to, aby sa podarilo pandémiu nového koronavírusu dostať pod kontrolu.

Oneskorenie v získavaní výsledkov však v mnohých krajinách komplikuje detekciu nových prepuknutí v čase, keď sa dá zabrániť ešte väčšiemu šíreniu.

Test, ktorý poskytuje okamžité výsledky, by mohol pomôcť krajinám v rýchlejšom znovuotvorení ekonomík.