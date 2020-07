OSN odporúča vyplácať dávky chudobným v boji proti pandémii

Sedem z desiatich ľudí v chudobných krajinách pracuje v tzv. sivej ekonomike.

23. júl 2020 o 15:07 TASR

NEW YORK. Dočasné vyplácanie nepodmieneného základného príjmu takmer trom miliardám obyvateľov najchudobnejších krajín sveta by pomohlo spomaliť šírenie koronavírusu, keďže ľudia by si mohli dovoliť nechodiť do práce.

Vyplýva to z novej správy, ktorú vo štvrtok zverejnil Rozvojový program OSN (UNDP), informuje agentúra AFP.

Podpora pre 2,7 miliardy ľudí

Program finančnej podpory by sa mohol týkať približne 2,7 miliardy ľudí v 132 krajinách sveta, žijúcich na hranici chudoby alebo tesne pod ňou.

Podľa UNDP sedem z desiatich ľudí v týchto krajinách pracuje v tzv. sivej ekonomike a nemajú tak nárok na dávky v hmotnej núdzi alebo inú peňažnú pomoc od štátu.

Bezprecedentná doba, bezprecedentné riešenia

Mesačný príspevok od darcov v celkovej výške 199 miliárd amerických dolárov (zhruba 171, 71 miliárd eur) by až 2,7 miliarde obyvateľov chudobných krajín umožnil "nakúpiť si jedlo a uhradiť náklady spojené so zdravotnou starostlivosťou a vzdelaním," uvádza sa v správe.

"Bezprecedentná doba si žiada bezprecedentné sociálne aj ekonomické kroky," povedal vedúci programu UNDP Achim Steiner.

"Vyplatenie peňazí v núdzi a plány obnovy sa nemôžu sústrediť iba na veľké trhy a veľké podniky. Dočasný základný príjem by mohol zaručiť, že vlády poskytnú ľuďom v lockdowne finančnú podporu," povedal Steiner.

OSN už v minulosti varovala, že na koronavírus by mohlo zomrieť približne 1,67 milióna ľudí v troch desiatkach krajinách s nízkou úrovňou príjmov.

Desiatky miliónov ľudí po celom svete prišli o prácu v dôsledku hospodárskej krízy, ktorú spustila koronavírusová pandémia.

Taktiež postihla medzinárodný zahraničný obchod - z tohto dôvodu Európska únia tento týždeň odsúhlasila rekordný balík hospodárskej obnovy v hodnote 750 miliárd eur.