Bývalého vatikánskeho nuncia čaká súd pre sexuálne obťažovanie

Vlani v apríli tohto 75-ročného arcibiskupa v súvislosti s prípadom vypočula parížska polícia.

23. júl 2020 o 14:03 TASR

PARÍŽ. Bývalý veľvyslanec Vatikánu vo Francúzsku Luigi Ventura sa bude pred súdom v Paríži zodpovedať v kauze sexuálneho obťažovania, z ktorého ho obvinili štyria muži.

Informovala o tom vo štvrtok rozhlasová stanica Europe 1 s tým, že súdne pojednávanie vo veci sa bude konať 10. novembra.

Ventura hovorí o sprisahaní

Vlani v apríli tohto 75-ročného arcibiskupa v súvislosti s prípadom vypočula parížska justičná polícia. Následne došlo ku konfrontácii s viacerými zo štvorice sťažovateľov.

Ventura naďalej popiera obvinenia a tvrdí, že ide o sprisahanie. Vlani v júli mu Vatikán odobral diplomatickú imunitu - vďaka tomu je možné jeho vyšetrovanie a súdne stíhanie.

Článok pokračuje pod video reklamou

Samotný nuncius medzičasom podal demisiu, ktorú zdôvodnil pokročilým vekom, a vrátil sa do Ríma, kde v súčasnosti žije.

Sťažonosť zamestnanca parížskej radnice

Medzi sťažovateľmi na Venturovo nevhodné správanie je aj zamestnanec parížskej radnice, ktorý bol vlani v januári počas oficiálneho spoločenského stretnutia opakovane vystavený jeho dotykom.

Pre podobnú skúsenosť sa s Venturom chcú súdiť aj ďalší dvaja zo štvorice sťažovateľov.

Štvrtá sťažnosť bola podaná v Ottawe mužom, ktorý obťažovanie od Venturu údajne zažil v roku 2008, keď bol ako nuncius v Kanade.

Ako kariérny diplomat Ventura pôsobil v Brazílii, Bolívii a Británii, ako apoštolský nuncius bol vyslaný do Pobrežia Slonoviny, Burkiny Faso a Nigeru, do Čile a potom aj do Kanady. Apoštolským nunciom vo Francúzsku bol od roku 2009.

Dôverou v katolícku cirkev na celom svete už niekoľko rokov otriasajú škandály súvisiace s pohlavným zneužívaním, ktoré sa týkajú aj jej vysokých predstaviteľov v Spojených štátoch, Čile, Austrálii, Írsku a iných krajinách.