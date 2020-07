Nacistická orlica z Uruguaja by podľa centra SWC mala skončiť v múzeu

Mohutnú bronzovú skulptúru budú čoskoro dražiť.

23. júl 2020 o 8:41 TASR

MONTEVIDEO. Mohutná bronzová skulptúra z čias nacizmu, zobrazujúca orlicu so svastikou v pazúroch, ktorú budú čoskoro dražiť v Uruguaji, by mala putovať do múzea alebo vzdelávacej inštitúcie, aby sa nedostala do rúk extrémistom, uviedlo v stredu podľa britskej stanice BBC Stredisko Simona Wiesenthala (SWC) so sídlom v Los Angeles.

Skulptúru s hmotnosťou 350-400 kilogramov vylovili z vraku nemeckej vojnovej lode Admiral Graf Spee pri pobreží uruguajského hlavného mesta Montevideo v roku 2006 a podľa odhadov má hodnotu približne 26 miliónov dolárov.

Krížnik dal po bitke pri ústí rieky La Plata potopiť v roku 1939 jeho vlastný kapitán.

Uruguajský najvyšší súd v roku 2014 rozhodol, že trofej môže ísť do dražby.

SWC vyzvalo tamojšiu vládu, aby tento kontroverzný objekt slúžil "ako varovanie pre budúce generácie". Potenciálny kupec musí byť varovaný, že nacistické symboly nesmú byť vystavované verejne, dodalo SWC.

Podľa strediska by mali dostať v dražbe prednosť múzeá alebo vzdelávacie inštitúcie zamerané na holokaust alebo iné genocídy. Uruguajská vláda pôvodne plánovala spraviť zo skulptúry turistickú atrakciu a dokonca ju na krátky čas vystavila v Montevideu.

Objekt bol stiahnutý na žiadosť nemeckej ambasády.