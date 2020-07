Nariadenie o obmedzení pohybu v Rakúsku bolo sčasti protiústavné

Porušením zákonov bolo podľa verdiktu ústavného súdu aj selektívne otvorenie obchodov.

22. júl 2020 o 14:49 TASR

Všetky články, ktoré informujú o mimoriadnych opatreniach a základných zdravotníckych informáciách o novom koronavíruse, budú na SME.sk odomknuté a prístupné pre každého. Považujeme to totiž za verejný záujem. Ak chcete podporiť novinárov a serióznu i overenú žurnalistiku, môžete tak urobiť kúpou predplatného →

VIEDEŇ. Nariadenie o obmedzení pohybu osôb na verejných priestoroch, ktoré vydalo rakúske ministerstvo zdravotníctva v súvislosti s koronavírusovou pandémiou, bolo čiastočne protiústavné.

Rozhodol o tom v stredu rakúsky ústavný súd (VfGH), informovala agentúra APA.

Článok pokračuje pod video reklamou

Selektívne otvorenie obchodov

Porušením platných zákonov bolo podľa verdiktu VfGH aj selektívne otvorenie obchodov po veľkonočných sviatkoch.

Od 14. apríla mohli byť totiž opätovne sprístupnené len predajne s plochou do 400 metrov štvorcových, či obchody so stavebninami a záhradníckym tovarom. Väčšie predajne boli až do 30. apríla zatvorené.

Samotný zákon reagujúci na pandémiu ochorenia COVID-19 však VfGH vyhodnotil tak, že je v súlade s ústavou.

V príslušnom zákone sa píše, že vstup na určité miesta môže byť obmedzený, "ak je to nevyhnutné pre zabránenie šírenia (ochorenia) COVID-19".

Minister zdravotníctva Rudolf Anschober vydal 15. marca nariadenie zakazujúce vstup na verejné priestranstvá so štyrmi výnimkami _ ciest do práce, poskytnutie pomoci, nevyhnutných nákupov a prechádzok s členmi spoločnej domácnosti. Toto nariadenie bolo neskôr predĺžené do 30. apríla.

Nútení zostať na určitom mieste

Tento zákon podľa súdu neoprávňuje na to, aby boli občania nútení zostať na určitom mieste, najmä vo vlastnom byte.

Podľa súdu môžu byť povolené len obmedzenia pohybu týkajúce sa presne stanovených lokalít či regiónov.

Vo výnimočných prípadoch je možné zaviesť zákaz vychádzania.

Na plošné obmedzenia pohybu by bol však nutný konkrétny a bližšie špecifikovaný právny rámec v tomto zákone, konštatoval súd.