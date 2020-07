Erdoganova strana upevňuje kontrolu nad sociálnymi sieťami v Turecku

Opozícia sa obáva, že legislatíva povedie k zvýšenej cenzúre.

21. júl 2020 o 17:09 SITA

ANKARA. Strana tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana predložila v parlamente návrh zákona, ktorý má upevniť kontrolu vlády nad sociálnymi médiami. Opozícia sa obáva, že legislatíva povedie k zvýšenej cenzúre.



Erdogan, ktorý počas 17 rokov vlády sústredil štátnu moc z veľkej miery vo svojich rukách, tento mesiac vyhlásil, že dostane pod kontrolu aj platformy sociálnych médií.

Stalo sa tak po sérii tweetov, ktoré údajne urazili jeho dcéru a zaťa, keď na Twitteri oznámili narodenie svojho štvrtého dieťaťa. V súvislosti s týmito tweetmi turecké úrady zatkli a vypočúvali najmenej 11 ľudí.



Nová legislatíva má prinútiť spoločnosti s viac než miliónom denných používateľov v Turecku, ako sú Twitter, Facebook a YouTube, aby si v krajine zriadili formálne zastúpenie alebo menovali svojho zástupcu, ktorý by bol zodpovedný za právne a daňové záležitosti.

Spoločnosť alebo jej zástupca by tiež museli do 48 hodín reagovať na sťažnosti týkajúce sa porušenia osobných práv a súkromia.



Mediálne giganty budú povinné určiť svojho zástupcu do 30 dní od vstúpenia zákona do platnosti. V opačnom prípade budú čeliť postupne sa zvyšujúcim pokutám a obmedzeniu pôsobenia, priblížila novinárom návrh poslankyňa vládnej strany Özlem Zenginová.



Navrhovanú legislatívu prerokuje turecký parlament budúci týždeň. Keďže má podporou vládnej strany a jej spojencov, jej schváleniu by nemalo nič stáť v ceste.