Rusko sa malo pred šiestimi rokmi pokúšať ovplyvniť škótske referendum

Správa britských tajných služieb sa týka celej škály hrozieb z Ruska.

21. júl 2020 o 14:04 TASR

LONDÝN. Rusko sa údajne pokúsilo ovplyvniť výsledky referenda o nezávislosti v Škótsku, ktoré sa uskutočnilo v roku 2014.

Vyplýva to zo správy výboru britského parlamentu týkajúcej sa zasahovania Ruska do politiky a volieb, informoval v utorok britský denník The Daily Telegraph.

Ide o "prvé postsovietske zasahovanie do demokratických volieb na Západe," citoval denník z predmetnej správy.

V referende o škótskej nezávislosti v roku 2014 zahlasovalo viac ako 55 percent voličov, že je proti nezávislosti svojej krajiny a odtrhnutiu sa od Spojeného kráľovstva, pripomína agentúra DPA.

Dlhoočakávaná správa výboru na dohľad nad bezpečnostnými a spravodajskými službami (ISC) bola zverejnená v utorok s oneskorením šiestich mesiacov.

Pôvodne bola totiž predložená britskému premiérovi Borisovi Johnsonovi 17. októbra.

Zverejniť ju pred vlaňajšími decembrovými parlamentnými voľbami však Johnson odmietol, čo vyvolalo špekulácie, že táto zhruba 50-stranová správa nepodá o vládnucich britských konzervatívcoch dobrý obraz.

Podľa správy nedeľníka The Sunday Times z minulého roka sa správa zameriava okrem iného aj na prepojenia viacerých ruských sponzorov Konzervatívnej strany s ruskou Federálnou bezpečnostnou službou (FSB).

Správa britských tajných služieb sa týka celej škály hrozieb, ktoré Rusko predstavuje pre Spojené kráľovstvo - vrátane zasahovania do volieb, špionáže a cielených vrážd, akou bol napríklad pokus o vraždu bývalého agenta ruskej vojenskej spravodajskej služby Sergeja Skripaľa a jeho dcéry Julije, ku ktorému došlo v meste Salisbury v marci 2018, uviedol Dominic Grieve, ktorý vtedy predsedal výboru ISC.