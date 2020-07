Ľadovým medveďom hrozí vyhynutie do konca storočia

Na pevnine nie je dostatok potravy, ktorá by vystačila celej populácii ľadových medveďov.

20. júl 2020 o 18:49 TASR

NEW YORK. V prípade, že bude klimatická zmena pokračovať súčasným tempom, ľadové medvede do roku 2100 pravdepodobne vyhynú, uvádza sa v novej štúdii publikovanej v pondelok v časopise Nature Climate Change, píše americký denník The New York Times.

Úbytok morského ľadu v oblasti od Aljašky po Sibír prinúti ľadové medvede zdržiavať sa na pevnine - ďaleko od tuleňov, ktorými sa živia.

Malá šanca na prežitie druhu

To povedie k dramatickému úbytku populácie, pretože medvede nebudú mať dostatok potravy, aby prežili arktické zimy.

"Ak bude vypúšťanie emisií pokračovať súčasným tempom, je veľmi malá šanca, že ľadové medvede prežijú, možno s výnimkou malej populácie ďaleko na severe," uviedol Péter Molnár z Univerzity v Toronte, jeden z autorov štúdie.

Molnár varoval, že o časť populácie tohto už dnes ohrozeného druhu prídeme aj v prípade, že sa nám klimatickú zmenu podarí spomaliť.

Roztápa sa prirodzené prostredie

V Arktíde žije podľa hrubých odhadov okolo 25 000 ľadových medveďov. Zvyčajne sa zdržiavajú na morských ľadovcoch, kde lovia tulene. Na jar a počas leta migrujú na pevninu. Tam žijú zo zásob, ktoré si vytvoria v zime.

"Potrebujú morský ľad, aby si zaistili potravu," vysvetlil Molnár.

Na pevnine podľa neho nie je dostatok potravy, ktorá by vystačila celej populácii ľadových medveďov. Hoci medvede vydržia bez jedla dlhý čas, úbytok morského ľadu spôsobuje, že na pevninu musia vyraziť skôr.

Vedci zisťovali, ako dlho medveďom vystačia zásoby energie počas obdobia stráveného na pevnine. Svoje závery následne porovnali s klimatickými modelmi. Záverom je, že drvivá väčšina populácie by jednoducho uhynula od hladu.