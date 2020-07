Aktivista Wong potvrdil svoju kandidatúru do hongkonského parlamentu

Kontroverzný zákon však môže opozičným poslancom prekaziť vykonávanie ich mandátu.

20. júl 2020 o 12:22 TASR

Hongkonský aktivista Joshua Wong s oficiálnymi dokumentmi, ktoré mu umožnia kandidovať v septembrových voľbách do Legislatívnej rady Hongkongu. (Zdroj: SITA/AP)

HONGKONG. Známy hongkonský aktivista Joshua Wong odovzdal oficiálne dokumenty, ktoré mu umožnia kandidovať v septembrových voľbách do Legislatívnej rady Hongkongu. Informovala o tom v pondelok agentúra AP.

V prípade úspechu však môže opozičným poslancom prekaziť vykonávanie ich mandátu nový bezpečnostný zákon, ktorý 30. júna pre územie autonómneho Hongkongu schválil čínsky parlament.

Článok pokračuje pod video reklamou

Vôľa nevzdať sa a nepodriadiť sa

Joshua Wong (známy aj pod čínskym menom Chuang Č'-feng) je jedným z hlavných kandidátov, ktorý vzišiel z neoficiálnych prodemokratických primárok.

Ich cieľom bolo vybrať spoločných kandidátov pre septembrové voľby do 70-člennej Legislatívnej rady Hongkongu, jednokomorového regionálneho parlamentu, kde sa prodemokratický tábor chce pokúsiť získať väčšinu kresiel.

Súvisiaci článok Čína označila prodemokratické primárky v Hongkongu za závažnú provokáciu Čítajte

"Veríme, že ukážeme svetu našu vôľu nevzdať sa a nepodriadiť sa Číne," vyhlásil Wong.

Kritici nového zákona o národnej bezpečnosti sa však obávajú, že jeho ustanovenia môžu v nadchádzajúcich voľbách prekaziť plány prodemokratického tábora.

Zákon zakazuje aktivity smerujúce k odtrhnutiu, podvratnú činnosť zameranú voči centrálnej vláde v Pekingu, zasahovanie zahraničia do miestnej politiky a terorizmus.

Stanovuje tiež, že každý, kto bude usvedčený z ohrozenia národnej bezpečnosti, bude diskvalifikovaný z účasti vo voľbách a nebude môcť zastávať verejnú funkciu.

"Síce pod hrozbou vydania do Číny a doživotného trestu v pekinskom väzení, no stále dúfam, že budem kandidovať a získam od ľudí mandát. Verím tiež, že predstavíme svetu náš zápas, v ktorom budeme pokračovať až do posledného dychu," povedal Wong.

Kontroverzný zákon

Wong bol v minulosti dvakrát uväznený za účasť na prodemokratických protestoch v roku 2014.

Súvisiaci článok Známy hongkonský prodemokratický aktivista Nathan Law je už v Británii Čítajte

V roku 2016 a 2017 boli šiesti prodemokratickí zákonodarcovia, vrátane ďalšieho mladého aktivistu Nathana Lawa (ktorý je známy aj ako Luo Kuan-cchung), zbavení poslaneckého mandátu v hongkonskej legislatívnej rade.

Podľa súdu totiž nezložili svoj poslanecký sľub náležitým spôsobom a nepotvrdili Pekingu svoju vernosť. `

Zákon o národnej bezpečnosti podľa kritikov obmedzí slobody Hongkongu a je v rozpore s dohodou, ktorú Čína uzavrela s Britániou, keď v roku 1997 prevzala bývalú britskú kolóniu pod svoju správu.

Hongkong sa vtedy stal autonómnym územím Číny a mal platiť princíp "jedna krajina, dva systémy". Mnohí sa obávajú, že zákon bude v Hongkongu použitý na potlačenie akéhokoľvek nesúhlasu so systémom.