Zdravotníci v Izraeli štrajkujú pre nedostatok personálu v nemocniciach

V karanténe je 813 zdravotných sestier.

20. júl 2020 o 9:56 TASR

JERUZALEM. Zdravotníci v Izraeli vstúpil v pondelok do generálneho štrajku na protest proti nedostatku zdravotného personálu v nemocniciach, ktorý je obzvlášť citeľný práve v čase epidémie koronavírusu SARS-CoV-2.

Nemocnice a kliniky s celoštátnou pôsobnosťou v Izraeli preto v pondelok prešli na víkendový režim a poskytujú starostlivosť len v naliehavých prípadoch a pre pacientov nakazených koronavírusom.

Zdravotníci vstúpili do štrajku po neúspechu svojich rokovaní s ministerstvom financií. Zatiaľ nie je jasné, či tento štrajk bude jednodňový alebo neobmedzený, uviedol denník The Times of Israel.

Ministerstvo zdravotníctva v nedeľu informovalo, že v Izraeli je v karanténe 813 zdravotných sestier.

Podľa správy spravodajského servera Ynetnews vedenia daných nemocníc nepovolali ďalší personál, aj keď otvorili ďalšie oddelenia špecializujúce sa na liečbu ľudí nakazených koronavírusom.

Združenia zdravotných sestier pritom počas rokovaní na ministerstve financií upozornili, že nedostatok sestier "sa nezačal koronakrízou" a že tento rezort "mal čas tento problém riešiť".

Prvú fázu koronavírusovej epidémie Izrael zvládol dobre. Po tomto relatívne pozitívnom vývoji však teraz Izrael zažíva obrat, keď sa po uvoľnení reštrikcií v polovici mája situácia náhle zhoršila a denne pribúdajú stovky nových nakazených. Zároveň rýchlo stúpa aj počet hospitalizovaných a pacientov v ťažkom stave.