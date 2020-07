Summit nemusí podľa Merkelovej skončiť úspechom ani po troch dňoch

Francúzsky prezident Macron povedal, že verí v riešenie sporu okolo plánu obnovy.

19. júl 2020 o 11:59 TASR

BRUSEL. Nemecká kancelárka Angela Merkelová považuje za možné, že lídri členských krajín Európskej únie nedosiahnu napriek dlhým rokovaniam ani v nedeľu dohodu o dlhodobom rozpočte EÚ a pláne hospodárskej obnovy Európy po koronakríze.

"Či dôjde k riešeniu, to nemôžem stále povedať," uviedla Merkelová pri príchode na tretí deň summitu v Bruseli.

Podľa agentúry DPA zdôraznila, že lídri prejavili "veľa dobrej vôle", no majú tiež mnohé odlišné postoje.

Tretí deň summitu bude podľa kancelárky bezpochyby rozhodujúci. "Rôzne témy - veľkosť fondu, spôsob riadenia a aj otázky právneho štátu - sú teraz dobre spracované," dodala Merkelová.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron v nedeľu dopoludnia naopak povedal, že verí v riešenie sporu okolo plánu obnovy. V najbližších hodinách musí byť podľa neho nájdený správny kompromis pri kontroverzných otázkach, ako je právny štát.

"Myslím si, že je to ešte možné, ale je to ohrozené," citovala Macrona DPA. "Hovorím úplne jasne, že to nemôže ísť na ujmu európskych ambícií," upozornil francúzsky líder.

Holandský premiér Mark Rutte uviedol, že prelom je napriek tvrdým rokovaním možný. Skutočnosť, že summit bol predĺžený, podľa neho poukazuje na optimizmus predsedov vlád a prezidentov.

Mimoriadny summit EÚ sa začal v piatok a mal trvať dva dni. Lídri 27 členských krajín sa však do sobotňajšieho neskorého večera nedohodli na kompromisnej podobe rozpočtu Únie na roky 2021 - 2027 ani pláne hospodárskej obnovy Únie po koronakríze.

Predseda Európskej rady Charles Michel preto schôdzku predĺžil o ďalší deň. Spresnil, že premiéri a prezidenti sa k rokovaciemu stolu vrátia v nedeľu na obed.

Michel sa na summite pokúša obhájiť kompromisný "dvojbalík" - dlhodobý rozpočet aj plán obnovy - v celkovej hodnote viac ako 1,82 bilióna eur, naráža však na rozdielne názory na to, ako má vyzerať prerozdeľovanie financií a kontrola tohto procesu. Očakáva sa, že v nedeľu predloží už posledný kompromisný návrh dohody, na ktorom sa pracovalo aj počas noci a ktorý zohľadní sériu sobotňajších rokovaní v užšom formáte.