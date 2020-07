V Detroite protestovali za študentku, ktorú dali do polepšovne pre nespravené úlohy

Pätnásťročná školáčka Grace bola v podmienke za hádky so svojou matkou a krádeže.

18. júl 2020 o 10:16 TASR

DETROIT. Stovky študentov protestovali v americkom meste Detroit a žiadali prepustenie študentky, ktorú umiestnili do diagnostického centra pre mladistvých po tom, ako počas predchádzajúceho semestra nesplnila svoje školské povinnosti.

Informovala o tom v piatok agentúra Reuters.

Pätnásťročná školáčka Grace bola v podmienke za hádky so svojou matkou a krádeže, uvádza Reuters s odvolaním sa na správu neziskovej organizácii ProPublica.

Grace, u ktorej diagnostikovali poruchu pozornosti s hyperaktivitou (ADHD), mala problémy s on-line štúdiom v domácom prostredí a zaostávala.

Súd v americkom štáte Michigan v máji rozhodol o jej umiestnení do diagnostického centra pre mladistvých.

Nesplnenie školských povinností súd vyhodnotil ako porušenie podmienky.

Demonštranti sa vo štvrtok zhromaždili pred školou, ktorú Grace navštevuje, a neskôr sa presunuli k budove súdu. Žiadali prepustenie školáčky.

Úrad prokurátora sa k záležitosti odmietol vyjadriť a sudkyňa, ktorá o opatreniach v súvislosti s Grace rozhodla, nebola k dispozícii pre vyjadrenie.

Predstaviteľ úradov v okrese Oakland v štáte Michigan David Coulter je podľa svojich vyjadrení presvedčený, že súd by sa mal týmto prípadom znovu zaoberať alebo by ho mal posunúť na odvolací súd.

Člen Snemovne reprezentantov amerického Kongresu Andy Levin na internete napísal, že deti by nemali byť zatvárané za to, že si nespravili svoje domáce úlohy. Predvolaní svedkovia podľa neho nevedeli o poruchách učenia, ktorými Grace trpí. Svedkovia, ktorí sú so situáciou lepšie oboznámení, podľa Levina nemohli vypovedať.

Najvyšší súd v štáte Michigan vo štvrtok oznámil, že sa prípadom bude zaoberať, uviedla stanica BBC.