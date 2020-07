Nevesty džihádistov sa chcú vrátiť do Európy. Briti to jednej umožnia

Dievčaťu z Británie odobrali občianstvo, môže sa odvolať osobne.

17. júl 2020 o 18:07 Lukáš Onderčanin

LONDÝN, BRATISLAVA. Po pätnásťročnej Shamime Begumovej sa prvýkrát pátranie rozbehlo vo februári 2015. Spolu s dvoma kamarátkami odišla zo svojho domu na východe Londýna na letisko Gatwick a všetky tri odleteli do Istanbulu.

Po štyroch rokoch našiel novinár denníka Times Begumovú v sýrskom utečeneckom tábore. Ako jediná z trojice kamarátok prežila – bola tehotná, dve deti už jej zomreli a jej muž, holandský bojovník za teroristickú skupinu Islamský štát, bol v zajatí. „Chcem ísť späť do Británie... No neľutujem, že som sem prišla,“ povedala pre The Times.

Článok pokračuje pod video reklamou

Begumovej príbeh kopíruje situáciu, v ktorej sa ocitli stovky európskych žien, ktoré sa pridali k Islamskému štátu a vzali si za mužov džihádistov. V Nórsku dokonca pre návrat vdovy džihádistu takmer skolabovala vláda.

Begumovej britské súdy odobrali občianstvo a zakázali vstup do krajiny. Vo štvrtok však britský súd rozhodol, že 20-ročná žena sa môže do Británie vrátiť, aby mohla rozhodnutie vlády napadnúť.

Súčasť džihádu

Islamský štát bola prvá džihádistická skupina, ktorá aktívne verbovala aj ženy. Mali podporovať bojovníkov, rodiť deti a vo výnimočných prípadoch mohli aj pracovať, ale len ako učiteľky a zdravotníčky.

Islamský štát ich lákal aj na dôležitú rolu v budovaní kalifátu. „Úloha moslimských žien bola byť ženou a rodiť deti. Ako ženy a matky sa priamo zapájali do džihádu, pretože vytvárali novú generáciu bojovníkov,“ hovorí pre Los Angeles Times Charlie Winter, analytik z Medzinárodného centra pre výskum radikalizácie na londýnskej King’s College.