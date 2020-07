Koronavírus vo svete: V USA pribudol rekordný počet nakazených

Sledujeme dianie vo svete po vyhlásení pandémie. Ako sa vyvíja situácia v USA a ďalších krajinách?

17. júl 2020 o 6:34 (aktualizované 17. júl 2020 o 8:54) TASR

https://public.flourish.studio/story/230110/embed

Koronavírus v USA

Spojené štáty vo štvrtok opäť zaznamenali rekordný denný prírastok v počet prípadov nákazy novým koronavírusom. Za posledných 24 hodín tam totiž pribudlo 68 428 nových prípadov infekcie.

Za posledných 24 hodín (do piatka 02.30 h SELČ) pribudlo v USA v súvislosti s koronavírusom aj 974 nových úmrtí, uvádza zmienená prestížna univerzita so sídlom v Baltimore.

Celkovo tak v Spojených štátoch od začiatku pandémie zaznamenali už 3.560.364 prípadov nákazy a 138 201 súvisiacich úmrtí.

Spojené štáty sú krajinou, ktorú pandémia postihla najviac na svete, a to v počte infikovaných i obetí na životoch.

V ostaných týždňoch sa tam opätovne výrazne zvyšuje počet nakazených, a to obzvlášť v štátoch na juhu a západe USA, ktoré priskoro uvoľnili epidemiologické opatrenia, píše AFP.

Epicentrom nákazy je momentálne štát Florida, z ktorého vo štvrtok hlásili 156 nových úmrtí na ochorenie COVID-19, ktoré koronavírus vyvoláva, a tiež takmer 14 000 nových prípadov nákazy.

Florida v súvislosti s vírusom celkovo zaznamenala už viac ako 315 000 prípadov nákazy a 4782 úmrtí. Tzv. slnečný štát aktuálne eviduje najvyššie denné prírastky nakazených spomedzi všetkých amerických štátov.

Za Floridou v tomto smere nasledujú Kalifornia a Texas, z ktorých denne hlásia približne 10 000 nových prípadov nákazy.

Koronavírus v Brazílii

Brazília už zaznamenala viac ako dva milióny prípadov nákazy novým koronavírusom a vyše 76 000 súvisiacich úmrtí.

Podľa týchto dát pribudlo v Brazílii za posledných 24 hodín vyše 45.000 nových prípadov infekcie a približne 1300 úmrtí.

Od začiatku pandémie tam celkovo zaevidovali 2.012.151 prípadov nákazy a 76.688 súvisiacich úmrtí, píše DPA.

Brazília je v počte nakazených novým koronavírusom i úmrtí druhou najviac postihnutou krajinou na svete, pričom v tomto smere ju predstihujú len USA.

Len za posledné dva mesiace pritom Brazília zaznamenala 26-krát denný nárast prípadov nákazy vyšší než 30 000, pričom v jedenástich z týchto prípadov bol dokonca vyšší ako 40 000, pripomína AFP.

Mnohí odborníci poukazujú na nedostatočné testovanie v tejto latinskoamerickej krajine a domnievajú sa, že skutočný počet nakazených i obetí je ešte oveľa vyšší.

"Dva milióny sú symbolickým číslom, keďže netestujeme rozsiahlo," povedal agentúre AFP Jean Gorinchteyn, odborník na infekčné ochorenia z Nemocnice Alberta Einsteina v Sao Paule.

"Zrejme je to štyri alebo päťkrát viac. Najpesimistickejšie odhady dokonca naznačujú, že by to mohlo byť až desaťkrát viac," dodal.

Takmer mesiac už v Brazílii denne pribúda aj vyše 1000 úmrtí na ochorenie COVID-19, ktoré nový koronavírus vyvoláva.

Koronavírus v Indii

V Indii pribudlo v piatok za posledných 24 hodín 34 956 prípadov nákazy novým druhom koronavírusu, čím sa ich počet zvýšil na viac ako milión.

Celkovo v Indii evidujú 1 003 382 prípadov nákazy COVID-19, ktorú spôsobuje koronavírus SARS-CoV-2.

Za uplynulý deň chorobe podľahlo ďalších 687 ľudí, čím sa celkovo ich počet zvýšil na 25 602.

India je po Spojených štátoch a Brazílii tretím štátom, ktorý v počte infikovaných prekročil milión.

V dôsledku prudkého nárastu počtu infikovaných niektoré indické štáty znovu zaviedli epidemiologické opatrenia vrátane obmedzenia pohybu.

Medzinárodná federácia Červeného kríža a Červeného polmesiaca vo štvrtok uviedla, že India, Pakistan a Bangladéš sa spoločne rýchlo stávajú ďalším epicentrom nákazy.

V čase, keď sa pozornosť sveta zameriava na krízu v Spojených štátoch a Južnej Amerike, v južnej Ázii sa odvíja ľudská tragédia, uviedla organizácia.

Varovala, že ochorenie "COVID-19 sa v južnej Ázii, kde žije štvrtina ľudstva, šíri alarmujúcim tempom".