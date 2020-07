Dobrovoľníkov vyzvali, aby sa v rámci testov vakcíny vystavili koronavírusu

Cieľom je urýchliť vývoj vakcíny na Covid-19.

16. júl 2020 o 14:10 SITA

LONDÝN. Vedci, vrátane laureátov Nobelových cien, vyzvali dobrovoľníkov, aby sa dali zaočkovať a následne sa vystavili koronavírusu s cieľom zistiť, či testovaná vakcína poskytuje potrebnú ochranu. Informuje o tom BBC.

V otvorenom liste zaslanom šéfovi britského Národného inštitútu zdravia (NIH) uviedli, že takéto testovanie môže urýchliť vývoj vakcíny.

V súčasnosti klinicky testujú na celom svete 23 vakcín proti koronavírusu. Súčasným spôsobom, ako zistiť, či je niektorá z nich skutočne účinná, je vystaviť dostatočný počet zaočkovaných dobrovoľníkov vírusu v každodennom živote.

To by však mohlo trvať ešte celé mesiace, keďže mnohé štúdie sa uskutočňujú v krajinách, kde počet nakazených klesá.



List, ktorý podpísalo okrem iných osobností aj 15 laureátov Nobelových cien, preto argumentuje, že by nič nemalo byť ponechané náhode.

Žiadajú preto, aby mladých zdravých dobrovoľníkov po zaočkovaní testovanou vakcínou zámerne infikovali koronavírusom, pričom argumentujú, že riziká pre ich zdravie sú nízke a potenciálne prínosy pre spoločnosť enormné.



Šéf NHS Francis Collins v tejto súvislosti uviedol, že takéto testy sú "na stole pre diskusiu".