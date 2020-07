Britský súd rozhodol, že nevesta bojovníka IS by sa mohla vrátiť do krajiny

Shamima Begumová ako tínedžerka odišla do Sýrie, vo februári 2019 ju našli v jednom z utečeneckých táborov.

16. júl 2020 o 15:53 TASR

| Registrovať Aby ste mohli odoberať príspevky tohto autora, musíte byť prihlásený: Prihlásiť

Na nedatovanej snímke je Shamima Begumová, ktorá sa ako tínedžerka vydala v Sýrii za bojovníka IS. Begumovej by malo byť umožnené vrátiť sa do Británie, aby mohla napadnúť rozhodnutie britskej vlády odobrať jej občianstvo. (Zdroj: TASR/AP)

Písmo: A - | A + 0 0 Článok pokračuje pod video reklamou LONDÝN. Britský súd vo štvrtok rozhodol, že Shamime Begumovej, ktorá sa ako tínedžerka vydala v Sýrii za bojovníka extrémistickej organizácie Islamský štát, by malo byť umožnené vrátiť sa do Británie, aby mohla napadnúť rozhodnutie britskej vlády odobrať jej občianstvo. Informovala o tom spravodajská televízia Sky News. Loading ... Vo februári Begumová s odvolaním proti rozhodnutiu vlády odobrať jej občianstvo neuspela. Begumovej rodiča sa narodili v Bangladéši a podľa názoru britskej vlády to znamená, že žena nie je bez štátnej príslušnosti, lebo si môže uplatniť nárok na bangladéšske občianstvo. Skryť Vypnúť reklamu V súčasnosti nemá bangladéšsky pas a ak by vycestovala do Bangladéša, hrozil by jej tam na základe tamojších prísnych protiteroristických zákonov trest smrti. Dnes 20-ročná Begumová opustila Britániu vo februári 2015 a viac ako tri roky žila podľa zákonov Islamského štátu. Vo februári 2019 ju v deviatom mesiaci tehotenstva našli v jednom z utečeneckých táborov. Ešte v ten istý mesiac vtedajší britský minister vnútra Sajid Javid rozhodol, že jej z dôvodu ochrany národnej bezpečnosti bude odobraté britské občianstvo. V rozhovore pre Sky News Begumová povedala, že počas svojho pobytu v samozvanom kalifáte IS v Sýrii, kde sa tri týždne po príchode vydala za holandského džihádistu menom Yago Riedijk, bola len "ženou v domácnosti". Skryť Vypnúť reklamu Nemenovaný zdroj však pre denník The Daily Telegraph uviedol, že Begumová pôsobila v radoch tzv. morálnej polície IS a mala právo nosiť útočnú pušku. Istý aktivista v boji proti IS pre denník The Independent uviedol, že sa objavilo viacero obvinení, podľa ktorých "Begumová pomáhala zašívať samovražedných útočníkov do viest s výbušninami tak, aby si ich pred detonáciou nemohli vyzliecť".