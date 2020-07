Do inciatívy na distribúciu budúcej vakcíny sa zapojilo 165 krajín sveta

Cieľom programu je spravodlivé rozdelenie budúcej vakcíny medzi jednotlivé krajiny.

15. júl 2020 o 22:51 TASR

ŽENEVA. Do programu celosvetovej aliancie na distribúciu vakcíny proti koronavírusu sa prihlásilo 165 krajín.

Informovala o tom v stredu agentúra AP.

Cieľom programu COVAX americkej nadácie s názvom Globálna aliancia za očkovanie a imunizáciu (GAVI) je spravodlivé rozdelenie budúcej vakcíny medzi jednotlivé krajiny.

Do aliancie sa prihlásilo 75 bohatých krajín, ktoré si vakcíny a ich distribúciu budú financovať z vlastných zdrojov, a 90 chudobnejších krajín, ktoré by v tomto smere mohli dostať podporu zo strany z dobrovoľných darcovských príspevkov zmienenej nadácie.

Organizácia plánuje na vývoj koronavírusovej vakcíny vyzbierať dva milióny amerických dolárov (zhruba 1,75 milióna eur).

"COVAX je jediným ozajstným globálnym riešením pre pandémiu COVID-19," vyjadril sa výkonný riaditeľ nadácie Seth Berkley.

"Pre drvivú väčšinu krajín - či už si vakcínu môžu dovoliť, alebo potrebujú (finančnú) podporu - to znamená, že dostanú garantovaný podiel dávok a vyhnú sa tomu, aby boli v rade čakateľov zaradení na koniec," povedal Berkley.

GAVI na svojej webstránke uviedla, že vakcíny budú do všetkých krajín distribuované rovnakým dielom - v pomere k tamojšej populácii. Prioritne pritom budú poskytované zdravotníckym pracovníkom a následne by mali byť distribuované tak, aby v jednotlivých krajinách bolo možné do konca roku 2021 zaočkovať približne 20 percent ich obyvateľstva, a teda skupinu, ktorá je v súvislosti s nákazou považovaná za najzraniteľnejšiu.

Kritici iniciatívy však tvrdia, že mechanizmus GAVI dopomôže bohatým krajinám, ktoré už budú mať vlastné zásoby vakcín, aby pomocou iniciatívy a bez následkov hromadili ďalšie vakcíny.

Berkley takýto scenár pripustil, ale podľa vlastných slov chce s takýmito krajinami diskutovať o iných možnostiach.