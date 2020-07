Nový francúzsky premiér chce bojovať proti rasizmu, policajnú brutalitu nespomenul

Jean Castex predstavil priority svojej vlády.

15. júl 2020 o 20:03 TASR

PARÍŽ. Nový francúzsky premiér Jean Castex v stredu prisľúbil, že bude bojovať proti rasizmu a antisemitizmu. Uviedol to v prejave v Národnom zhromaždení, v ktorom predstavil priority svojej vlády.

Agentúra AP upozornila na to, že v prejave sa nevyjadril k nedávnym francúzskym protestom proti rasovej nespravodlivosti a policajnému násiliu, ktoré vyvolalo zabitie Afroameričana Georgea Floyda v Spojených štátoch.

Castex prisľúbil, že ostro zakročí proti etnickému a náboženskému "separatizmu" v komunitách, kde žije prevažne menšinové obyvateľstvo. Prácu policajných zložiek komentoval slovami: "V mene nášho národa chcem vyjadriť hlbokú úctu a vďačnosť našej polícii a ďalším bezpečnostným zložkám."

Macron sľubuje obnovenie dôvery v políciu

Francúzske súdy sa zaoberajú množstvom prípadov, v ktorých sú policajti obvinení z toho, že počas zatýkania spôsobili podozrivým smrť alebo zranenia.

Takisto prebieha vyšetrovanie v súvislosti s rasistickými komentármi v uzavretých policajných skupinách na Facebooku a WhatsApp-e.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron v utorok prisľúbil, že na "obnovenie dôvery" v policajné zložky budú viaceré jednotky vybavené kamerami pripevnenými na telách ich príslušníkov.

Castex v rámci stredajšieho predstavovania programu svojej vlády takisto oznámil, že so sociálnymi partnermi a parlamentom obnoví rozhovory o kontroverznej reforme dôchodkového systému, ktorú navrhuje prezident Macron, napísala agentúra DPA.

Reforma dôchodkového systému

Nový premiér uviedol, že koronavírusová kríza prinútila jeho vládu, aby sa "viac než kedykoľvek predtým" usilovala o "spravodlivejší a férovejší systém", ktorý nahradí súčasné rozličné dôchodkové systémy jednotnou schémou.

Macronov návrh reformy schválilo v marci Národné zhromaždenie, avšak pre pandémiu koronavírusu k jej zavedeniu dosiaľ nedošlo.

Podstatou dôchodkovej reformy je zjednotenie celého systému, ktorý teraz pozostáva zo 42 čiastkových režimov poskytovania dôchodkov. Existujúci systém zaručuje niektorým profesiám predčasný dôchodok.

Zákonný vek odchodu do dôchodku je momentálne 62 rokov, po prijatí reformy by sa fakticky zvýšil na 64 rokov, keďže až od tohto veku by Francúzi dostávali plný dôchodok.

Proti vládnemu návrhu penzijnej reformy sa od vlaňajšieho decembra konalo vo Francúzku množstvo štrajkov a protestov.