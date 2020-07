Banksy vytvoril v londýnskom metre nové dielo, odstránili ho ako bežné grafiti

Upratovači netušili, že odstraňujú dielo svetoznámeho umelca.

15. júl 2020 o 17:54 SITA

LONDÝN. Britský umelec Banksy vytvoril v londýnskom metre nové dielo, ktorým vyzýval ľudí, aby nosili ochranné rúška.

Londýnsky dopravný podnik Transport for London (TfL) však už počin s názvom If You Don't Mask, You Don't Get medzičasom odstránil na základe jeho "prísnej politike proti grafiti".

Banksyho dielo pozostávalo z jeho veľkého podpisu vo farbe nemocničných rúšok na dverách vozňa a viacerých obrázkov potkanov, napríklad s rúškami či dezinfekčným gélom a jeden dokonca aj kýchal.

Umelec na svojom konte na službe Instagram zverejnil video s mužom oblečeným ako profesionálny upratovač, o ktorom sa predpokladá že je on.

Muža možno vidieť, ako hovorí pasažierom, aby sa presunuli do inej časti vozňa, a sprejuje v ňom potkany v rôznych pózach aj s podpisom.

Zdroj z TfL pre spravodajský portál BBC uviedol, že upratovači spoločnosti netušili, že odstraňujú dielo svetoznámeho umelca.

"Pristupovalo sa k nemu, ako ku ktorémukoľvek inému grafiti na sieti," uviedol anonym.

TfL v stanovisku uviedol, že dielo odstránili pred niekoľkými dňami.

Dopravný podnik uviedol, že oceňuje "sentiment povzbudzovania ľudí, aby nosili pokrývky tváre", umelcovi však odkázal, že mu "ponúka možnosť urobiť novú verziu jeho posolstva pre našich zákazníkov na vhodnom mieste".