Herečka Naya Rivera sa utopila nešťastnou náhodou, informovali vyšetrovatelia

Tridsaťtriročná herečka si minulú stredu prenajala čln a vyrazila na výlet so synom.

15. júl 2020 o 12:01 SITA

Článok pokračuje pod video reklamou

LOS ANGELES. Americká herečka a speváčka Naya Rivera sa nešťastnou náhodou utopila, informovali vyšetrovatelia po vykonaní pitvy.

"Príčinou smrti je utopenie a spôsobom nehoda," skonštatovala kancelária súdneho lekára okresu Ventura, uvádza spravodajský portál BBC.

"Výsledky pitvy zodpovedajú utopeniu a stav tela sa zhoduje s časom, ktorý strávila pod vodou," napísal súdny lekár v správe, ktorú zdieľali prostredníctvom sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter.

Počas autopsie neidentifikovali žiadne traumatické poranenia alebo chorobné procesy.

"Vyšetrovanie ani pitva neindikovali, že by rolu v úmrtí zohrali drogy alebo alkohol," uviedli tiež s tým, že vzorky odoslali na toxikologické testy.

Súvisiaci článok V kalifornskom jazere našli telo americkej herečky Riverovej zo seriálu Glee Čítajte

Telo 33-ročnej rodáčky z kalifornskej Santa Clarity našli v pondelok, päť dní po tom, ako zmizla počas člnkovania so synom na jazere Piru v južnej Kalifornii.

Predstaviteľka Santany Lopez zo seriálu Glee (2009 - 2015) si minulú stredu popoludní pri jazere Piru, severozápadne od Los Angeles, prenajala čln a vyrazila na výlet so štvorročným synom. Asi tri hodiny po tom, ako si matka so synom požičali čln, našli už len opustenú loď so spiacim chlapcom v záchrannej veste.

Jazero, ktoré je asi hodinu jazdy autom od Los Angeles, a jeho okolie prehľadávali desiatky ľudí, zväčša potápačov, s pomocou vrtuľníkov, dronov, štvorkoliek a tiež sonaru.

Nayu Riveru môžu diváci a diváčky poznať aj zo seriálu The Royal Family (1991- 1992), v ktorom stvárňovala Hillary Winston.

V rokoch 2002 až 2006 sa predstavila v niekoľkých epizódach The Bernie Mac Show (2001 - 2006). Menšie úlohy si vyskúšala aj v ďalších televíznych projektoch či vo filmoch At the Devil's Door (2014) a Mad Families (2017).

V roku 2011 podpísala zmluvu s hudobným vydavateľstvom Columbia Records, prostredníctvom ktorého mala vydať svoj debutový album, no ten sa dosiaľ nedostal na trh. V roku 2013 predstavila singel Sorry, v ktorom hosťuje jej bývalý snúbenec Big Sean.

V roku 2014 sa vydala za herca Ryana Dorseyho, ktorý je otcom jej syna Joseyho Hollisa. Pár sa v roku 2018 rozviedol a dohodol na spoločnom opatrovníctve potomka.