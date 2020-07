Druhá vlna koronavírusu v Británii by si podľa vedcov mohla vyžiadať 120-tisíc obetí

Británia počas prvej vlny pandémie zaznamenala takmer 45-tisíc úmrtí.

14. júl 2020 o 7:49 TASR

Všetky články, ktoré informujú o mimoriadnych opatreniach a základných zdravotníckych informáciách o novom koronavíruse, budú na SME.sk odomknuté a prístupné pre každého. Považujeme to totiž za verejný záujem. Ak chcete podporiť novinárov a serióznu i overenú žurnalistiku, môžete tak urobiť kúpou predplatného →

LONDÝN. Druhá vlna koronavírusovej pandémie by si v období od septembra 2020 do júna 2021 mohla v Británii vyžiadať podľa najhoršieho scenára až 120.000 úmrtí, varovali v utorok tamojší vedci.

Informovala o tom agentúra AFP.

Článok pokračuje pod video reklamou

Vyzýva na okamžité kroky

Správa Akadémie lekárskych vied, ktorú si objednal hlavný poradca britskej vlády v oblasti vedy Patrick Vallance, vyzýva na okamžité kroky, ktoré zabránia druhej vlne nákazy a varuje pred "vážnym nebezpečenstvom" v oblasti zdravia.

Aktuálne predpovede sú založené na predpoklade, že reprodukčné číslo, udávajúce koľko ďalších osôb nakazený človek infikuje, sa od septembra zvýši na 1,7. Ak by sa hodnota reprodukčného čísla zvýšila len na 1,5, znamenalo by to podľa výpočtov vedcov 74 800 úmrtí.

V súčasnosti sa toto číslo pohybuje v rozmedzí 0,7 - 0,9, ako vyplýva z údajov britskej vlády z minulého piatka.

Tento model však nezahŕňa úmrtia v zariadeniach starostlivosti či v širších komunitách a nepočíta ani so žiadnymi krokmi vlády v boji proti aktuálnemu nárastu nových prípadov.

Treba znížiť riziko

Británia počas prvej vlny pandémie zaznamenala takmer 45 000 úmrtí na ochorenie COVID-19, čo je najviac v Európe.

Stephen Holgate, ktorý túto štúdiu, na ktorej sa podieľalo 37 výskumníkov, viedol, povedal, že 120 000 úmrtí "nepredstavuje predpoveď, ale možnosť".

Ak sa však s okamžitou platnosťou prijmú potrebné kroky, riziko nárastu úmrtí počas druhej vlny pandémie je možné znížiť.

Druhá vlna v zimných mesiacoch by podľa jedného z autorov štúdie mohla byť horšia preto, že ľudia v zime trávia viac času vo vnútri, kde sa vírus šíri ľahšie.

Akademici očakávajú, že najviac ľudí by mohlo skončiť s ochorením COVID-19 v nemocnici či v jeho dôsledku zomrieť počas januára a februára 2021.