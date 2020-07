Duda alebo Trzaskowski. Poliaci rozhodujú o prezidentovi

Prieskumy naznačujú, že výsledky hlasovania budú zrejme veľmi tesné.

12. júl 2020 o 7:40 TASR

VARŠAVA. V Poľsku sa v nedeľu koná druhé kolo prezidentských volieb, v ktorom o hlasy voličov súperia úradujúci prezident Andrzej Duda a proeurópsky orientovaný varšavský primátor Rafal Trzaskowski.

Prieskumy naznačujú, že výsledky hlasovania budú zrejme veľmi tesné. Rozdiely v preferenciách oboch kandidátov sú v rozmedzí štatistickej chyby, takže ani jeden z nich si nemôže byť svojím víťazstvom istý.

Voľby v čase korony

Ak by voľby vyhral Andrzej Duda, poľská vládna konzervatívna strana Právo a spravodlivosť (PiS) vedená Jaroslawom Kaczyňským by si upevnila pozície najmenej do roku 2023, keď budú najbližšie parlamentné voľby.

Voľby sprevádzajú prísne epidemiologické opatrenia, ktoré majú zabrániť šíreniu nového koronavírusu.

Občania si musia pred vstupom do volebnej miestnosti vydezinfikovať ruky, mať na tvári rúška a na rukách rukavice a zachovávať bezpečný odstup od iných ľudí. Rovnaké pravidlá platia aj pre členov volebných komisií.

Volebné miestnosti musia byť dobre vetrané a hlasovacie urny pravidelne dezinfikované.

Premiér Mateusz Morawieczki vyzval všetkých občanov, aby sa nebáli prísť voliť, lebo vírus už "ustupuje". Podľa agentúry AP bol jeho apel zacielený najmä na časť starších voličov PiS, ktorí v prvom kole pre obavy z nákazy nehlasovali.

Prieskum ukazuje tesný súboj

Podľa piatkového prieskumu zverejneného denníkom Rzeczpospolita by za liberálne a proeurópsky orientovaného Trzaskowského hlasovalo 45,3 percenta voličov, zatiaľ čo Dudu by podporilo 44,4 percenta.

Viac ako 10 percent voličov, ktorí sa zúčastnili prieskumu, však stále nebolo rozhodnutých, komu odovzdajú svoj hlas.

Prezidentské voľby v Poľsku sa považujú za hlasovanie o podpore súčasnej vlády, ktorá podporuje Andrzeja Dudu. Jeho víťazstvo by PiS posilnilo, zatiaľ čo jeho prehrou by sa mohla "začať erózia vlády PiS", napísala agentúra DPA.

Ak by zvíťazil Trzaskowski, mohol by ako prezident vetovať nezriedka sporné zákony presadzované vládnou stranou. Ako prezident by tiež mohol vniesť proeurópskejší tón do poľskej zahraničnej politiky.

K volebným urnám môže od 07.00 do 21.00 h SELČ pristúpiť takmer 30 miliónov oprávnených voličov. Víťaz volieb získa päťročný prezidentský mandát.

V prvom kole prezidentských volieb v Poľsku, ktoré sa konalo 28. júna, získal Duda 43,5 percenta hlasov. Trzaskowského, ktorý má rovnako ako Duda 48 rokov, volilo 30,46 percenta voličov.

Andrzej Duda zaznamenal vynikajúce výsledky na východe a juhovýchode krajiny, kde má jeho sociálno-konzervatívny program najsilnejšiu odozvu medzi ľuďmi, ale tiež v malých mestách a vidieckych oblastiach. Trzaskowski porazil Dudu vo veľkých mestách a medzi voličmi, ktorí odovzdali hlasy v zahraničí.

Rafal Trzaskowski, ktorý je členom hlavnej opozičnej strany Občianska platforma (PO), ohlásil svoju kandidatúru až v druhej polovici mája. Jeho nástup v prieskumoch verejnej mienky bol "raketový" a podpora potenciálnych voličov ohromujúca - veľmi rýchlo sa totiž v prieskumoch dostal na druhé miesto, za Dudu.

Súčasná hlava štátu predtým v prieskumoch dlho výrazne dominovala a vyzeralo to, že vo voľbách nebude mať vážnejšieho súpera.

Prezidentské voľby mali pôvodne prebehnúť už v máji. Boli však odložené v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu.