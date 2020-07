Povedomie o právach občanov EÚ narástlo aj na Slovensku

Eurobarometer: Slováci dobre poznajú pojem občan EÚ aj svoje práva v Únii.

10. júl 2020 o 14:52 TASR

BRUSEL. Veľká väčšina Európanov (91 percent) pozná pojem "občan Európskej únie" a 65 percent uviedlo, že ho pozná a vie, čo znamená. Na Slovensku je tento pomer 95 k 78 percentám.

Vyplýva to z nového prieskumu Eurobarometer o občianstve EÚ a demokracii, ktorý vo štvrtok zverejnila Európska komisia (EK).

Prieskum naznačil, že ide o najvyššiu úroveň informovanosti od roku 2007 a stabilný nárast "euroobčianstva" v porovnaní s rokom 2015, keď na túto otázku sa kladne odpovedalo 87 percent opýtaných.

Slováci vedia, že sa môžu sťažovať

Väčšina Európanov je tiež dobre informovaná o svojich právach.

Slovenskí respondenti podľa výsledkov prieskumu poznajú najmä právo podať sťažnosť inštitúciám EÚ (90 percent, priemer EÚ je 89 percent), právo na pobyt v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ (86 percent), a pokiaľ sa už nachádzajú v inom členskom štáte aj právo na rovnaké zaobchádzanie, aké majú štátni príslušníci daného členského štátu (83 percent, priemer EÚ 81 percent).

Rastie aj počet Európanov, ktorí vedia, čo robiť, keď sa nedodržiavajú ich práva ako občanov Únie.

Ekonomický prínos

Na otázku o voľnom pohybe občanov v priestore Európskej únie 82 percent respondentov vyjadrilo názor, že pre ekonomiku ich je to prínos.

A 92 percent opýtaných (87 percent Slovákov) uviedlo, že ak by boli v štáte mimo EÚ, v ktorom ich krajina nemá konzulárny úrad ani veľvyslanectvo a potrebovali by pomoc, vedia, že sa môžu obrátiť na Delegáciu EÚ.

Prieskum obsahoval aj otázky týkajúce sa volebných práv občanov EÚ. Výsledky ukázali, že v priemere 71 Európanov a 73 percent Slovákov vie, že európsky občan žijúci v inej krajine EÚ, než z ktorej pochádza, má právo voliť alebo byť volený vo voľbách do Európskeho parlamentu.

Väčšina opýtaných uviedla, že ak by mali lepšie informácie o eurovoľbách (predchádzajúce sa konali vlani v máji) vo všeobecnosti a o konkrétnom vplyve EÚ na ich každodenný život, viac by ich to motivovalo zúčastniť sa na týchto voľbách.