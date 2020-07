Instagram blokuje obsah o konverzných terapiách LGBT ľudí

Konverzné terapie s cieľom zmeniť sexualitu alebo rodovú identitu, sú v Británii stále legálne.

10. júl 2020 o 14:14 SITA

BRATISLAVA. Služba Instagram od piatka zakazuje obsah súvisiaci s konverznou terapiou LGBT ľudí.

Pre britskú BBC to uviedla zástupkyňa Instagramu pre Európu, Blízky východ a Afriku Tara Hopkins.

Zákáz propagácie služieb konverznej terapie

Od začiatku roka bola na Instagrame zakázaná propagácia konverznej terapie v reklamách, kde si používatelia nevyberajú to, čo uvidia. Po novom by sa to malo týkať už všetkého obsahu.

"Nedovoľujeme útoky na ľudí na základe ich sexuálnej orientácie alebo rodovej identity a aktualizujeme naše pravidlá, aby sme zakázali propagáciu služieb konverznej terapie," vyjadrila sa Hopkins s tým, že firma bude stále preverovať svoje pravidlá a svoj prístup konzultovať s odborníkmi a osobami, ktoré majú s predmetnými vecami skúsenosti.

Instagram zdôrazňuje, že aktualizácia jej pravidiel, aby odzrkadlila tento plošný zákaz, bude istý čas trvať, čiže niektorý obsah, ktorý používatelia nahlásia, môžno okamžite nezmizne. To by sa však malo po čase zmeniť.

Britské úrady váhajú

Konverzné terapie, ktorých cieľom je zmeniť sexualitu alebo rodovú identitu osoby, sú napríklad vo Veľkej Británii stále legálne.

V roku 2018 vláda oznámila, že ich zakáže v rámci plánu zlepšiť životy homosexuálnych a transrodových ľudí, ale aktivisti stále čakajú na jej kroky.

Vláda medzičasom povedala, že "zváži všetky možnosti na ukončenie týchto praktík". Proti týmto terapiám sú všetky hlavné profesijné organizácie pre terapiu v Spojenom kráľovstve a Národná zdravotná služba, a to z logických, etických a morálnych dôvodov.

Za zakázanie týchto praktík v Británii vznikla aj petícia, ktorú tento rok podpísalo 200-tisíc ľudí.