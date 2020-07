Obľúbený politik nenávidenej strany. Kto je rival poľského prezidenta?

Trzaskowski môže v nedeľu vymeniť Dudu.

10. júl 2020 o 12:09 Lukáš Onderčanin

VARŠAVA, BRATISLAVA. Vyčítajú mu, že je elitár, ktorý svojimi liberálnejšími názormi nemôže osloviť voličov v celom Poľsku. Rafal Trzaskowski to pred rokom a pol ani neplánoval – stačilo mu, že dokázal osloviť viac ako polovicu voličov v hlavnom meste Varšava. Svojho súpera v primátorských voľbách porazil už v prvom kole.

Keď sa ho o rok neskôr spýtali, či neplánuje kandidovať za prezidenta, odmietol to. „Už veľa mesiacov sa koncentrujem na Varšavu... Navyše ak by sa mi náhodou podarilo vyhrať, moje milované mesto by sa dočasne dostalo do rúk komisára z Práva a spravodlivosti, a to nemôžem dovoliť,“ povedal 48-ročný Trzaskowski pre TVN24.

Koronavírus však priniesol do Poľska aj volebný chaos a posunutie prezidentských volieb – a pre opozíciu šancu náhle vymeniť nepopulárnu kandidátku. Trzaskowski tak napokon kandiduje a prieskumy ukazujú, že súboj so súčasným prezidentom Andrzejom Dudom bude veľmi tesný. Mnohí Poliaci však môžu mať problém stotožniť sa s ním.

Elitár z kaviarne

Trzaskowski je rovnako starý ako jeho rival, obaja boli europoslancami a ani jeden z nich nebol výraznou tvárou svojej politickej strany. Pre niektorých je to aj súboj Krakovčana a konzervatívca z Práva a spravodlivosti (PiS) Dudu a varšavského liberála z Občianskej platformy (PO) Trzaskowského.