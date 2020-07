Trzakowski je silnejší na západe, Duda na východe

Podľa prieskumov má Trzaskowski podporu od 45 do 47,5 percenta voličov.

10. júl 2020 o 9:23 TASR

VARŠAVA. Poľsko zažíva v piatok posledný deň kampane pred druhým kolom prezidentských volieb, ktoré sa budú konať v nedeľu.

V piatok o polnoci nastane predvolebné moratórium, počas ktorého je zakázané zverejňovanie predvolebných prieskumov i predvolebná kampaň.

Moratórium sa skončí v nedeľu o 21.00 h SELČ, keď sa zavrú volebné miestností a môžu sa začať zverejňovať tzv. exit polls.

Duda má najviac priaznivcov na juhovýchode

Ako informovala agentúra DPA, úradujúci prezident Andrej Duda má v pláne ukončiť svoju predvolebnú kampaň na juhovýchode Poľska, kde má najsilnejšiu podporu.

Posledný deň svojej kampane začne Duda v Podkarpatskom vojvodstve a zavŕši ho v meste Zamošč, kde sa stretne s voličmi pred polnocou.

Jeho rival v druhom kole volieb, varšavský primátor Rafal Trzaskowski, plánuje v piatok kampaň v malých mestách na juhozápade krajiny.

Ide o mestá a obce, ktoré boli v minulosti baštami jeho centristickej Občianskej platformy, za ktorú kandiduje. Časť z týchto voličov však v posledných rokoch sympatizuje s inými politickými stranami.

Tesný náskok Trzaskowskiho v prieskume

Podľa prieskumov verejnej mienky z minulého týždňa má Trzaskowski podporu od 45 do 47,5 percenta voličov, zatiaľ čo Dudu by volilo od 44 do 47,3 percenta Poliakov. Približne päť až 11 percent voličov je stále nerozhodnutých.

Prezidentské voľby v Poľsku sa považujú za hlasovanie o podpore vláde konzervatívnej strany Právo a spravodlivosť (PiS), ktorá podporuje Dudu.

Jeho víťazstvo by PiS posilnilo, zatiaľ čo jeho prehrou by sa mohla "začať erózia vlády PiS", napísala agentúra DPA.

Rozhodovanie medzi východom a západom

Podľa niektorých komentátorov ide o viac.

"Nie je to voľba medzi pravicovým a ľavicovým variantom. V týchto voľbách sa ukáže, či Poľsko zostane súčasťou západnej civilizácie, alebo či sa nechá unášať ďalej na východ," uviedla pre DPA politologička Anna Materská-Sosnowská.

Dudovo konanie, vrátane porušovania ústavy alebo útokov na nezávislosť súdov, sú podľa politologičky znakmi, že "základné demokratické hodnoty nie sú jeho prioritou."

Materská-Sosnowská sa domnieva, že Dudovo víťazstvo by mohlo viesť k "orbanizácii" poľského politického systému, vrátane obmedzenia médií alebo či kompetencií miestnych samospráv.